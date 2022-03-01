Внаслідок чергового авіаудару Росії по Харкову загинули п'ять мирних жителів (фото)

У Харкові потрапили до будинку цивільних. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія зробила черговий авіаудар по Харкову. В результаті зруйновано житловий будинок, загинуло п'ять мирних жителів.

Про це заявив радник голови МВС Антон Геращенко в Telegram.

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Повітряний удар по житловому будинку стався на Ново-Баварському проспекті.

"П'ять загиблих харків'ян", – повідомив Геращенко, опублікувавши фото результатів авіаударів.

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Результат удару по Харкову. Фото: ДСНС

Жорстокі обстріли Харкова

У Харкові внаслідок авіаудару снаряд потрапив до міської лікарні №3 (пр-т Ново-Баварський, 90). Внаслідок атаки поранення отримали шестеро людей.

У Харкові з-під завалів дістають живих людей та тіла загиблих після обстрілу російськими військами.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор.

У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення.

Через обстріл "Градами" загинули дев'ять мирних жителів, зокрема троє дітей. 37 людей отримали поранення. Зруйновано 87 житлових будинків.

Крім того, у Харкові ракета вибухнула у самому центрі міста.

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