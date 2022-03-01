Внаслідок чергового авіаудару Росії по Харкову загинули п'ять мирних жителів (фото)

У Харкові потрапили до будинку цивільних. / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія зробила черговий авіаудар по Харкову. В результаті зруйновано житловий будинок, загинуло п'ять мирних жителів.
Про це заявив радник голови МВС Антон Геращенко в Telegram.
Повітряний удар по житловому будинку стався на Ново-Баварському проспекті.
"П'ять загиблих харків'ян", – повідомив Геращенко, опублікувавши фото результатів авіаударів.
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Результат удару по Харкову. Фото: ДСНС
Жорстокі обстріли Харкова
У Харкові внаслідок авіаудару снаряд потрапив до міської лікарні №3 (пр-т Ново-Баварський, 90). Внаслідок атаки поранення отримали шестеро людей.
У Харкові з-під завалів дістають живих людей та тіла загиблих після обстрілу російськими військами.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор.
У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення.
Через обстріл "Градами" загинули дев'ять мирних жителів, зокрема троє дітей. 37 людей отримали поранення. Зруйновано 87 житлових будинків.
Крім того, у Харкові ракета вибухнула у самому центрі міста.
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