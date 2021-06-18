30-градусну спеку будуть "гасити" дощі з грозами: прогноз погоди на найближчі дні

Незважаючи на прихід справжньої літньої спеки, українців чекають регулярні дощі з грозами – синоптики уточнили, в яких саме областях і коли

На вихідних в Україні будуть і дощі, і спека, а в понеділок грози вщухнуть і майже всюди сонце. З вівторка знову повернуться дощі, але стане ще спекотніше, до +33.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У суботу, 19 червня, дощі очікуються на заході, півдні, у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Черкаській областях. Температура повітря 25-29 градусів, на Донбасі до +30. У Києві без опадів і +29.

У неділю, 20 червня, дощі накриють більшість областей – сухо буде хіба що на півночі, сході, у Київській, Полтавській областях та в Криму. Температура повітря 25-31 градус.

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У вихідний понеділок, 21 червня, дощі практично припиняться. Лише трохи покрапає в деяких західних областях. Температура 25-30 градусів, в Києві до +32.

У вівторок, 22 червня, стане ще спекотніше: на сході та півночі до +33, у Києві до +32. В інших областях 28-30 градусів. Дощі знову повернуться і заллють захід, південь, і практично весь центр країни, зокрема Київ.

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У середу, 23 червня, дощі в західних, південних і центральних областях. Температура 27-30 градусів, у Києві до +32, на сході до +33.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму Ялту затопило після потужних дощів і виходу річок з берегів. У місті оголошено режим НС і почали евакуювати людей.

Якщо ви поки точно не визначилися з планами на найближчі пару місяців, то ловіть цілий календар лайфхаків, які допоможуть зробити літо насиченим, яскравим і незабутнім.