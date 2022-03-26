Як дістатися: відносно безпечний маршрут із Житомира на Захід

Частина Житомирщини продовжує бомбардуватись

Напрямок на Житомир залишається небезпечним напрямком / Колаж "Сьогодні"

Оскільки Росія продовжує проводити військові дії в Україні, для наших громадян залишаються актуальними маршрути для евакуації з небезпечних місць на Західну Україну. Житомирський напрямок залишається найбільш небезпечним регіонів, про що "Сьогодні" розповіли у правоохоронних органах Однак і тут є порівняно безпечний маршрут.

Маршрут

Альтернативний маршрут через Житомирську область у напрямку на Західну Україну проклало Міністерство інфраструктури України . Цей шлях включає "гак" на Глеваху, далі заїзд до Житомира та на Новоград-Волинський напрямок з виїздом на Рівне.

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Прямий напрямок на Житомир залишається небезпечним через продовження боїв у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Макарові та на півночі Вишгородського району. За словами голови Житомирської обласної державної адміністрації Віталія Бунечка, за 25 березня в області сталося два обстріли. У самому Житомирі та Житомирському районі обстрілу зазнали військові частини. Також обстрілам піддавалася північ області, на щастя, тут спрацювало ППО.

Траси міжнародного значення

З Києва до Житомирської області йде дві траси міжнародного значення Е40 та Е373.

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Е373 проходить через Ірпінь і далі на Малин та Коростень. На початку березня міста Коростень, Малин та Овруч зазнали руйнівних бомбардувань.

Е40 йде з Києва до Коростишів і далі на Новоград-Волинський. Тут найнебезпечніша ділянка – виїзд зі столиці. Розташовані дорогою населені пункти Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка ще 23 березня зазнавали сильних обстрілів.

26 березня тут проходила евакуація людей із Северинівки до Білогородки Київської області.

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Обстановка