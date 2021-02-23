Адаптивний карантин в Україні: що зміниться з завтрашнього дня?

"Сьогодні" зібрали головні правила і обмеження

В Україні починає діяти адаптивний карантин з поділом країни на зони залежно від рівня епідеміологічної небезпеки – після місяця перебування в "помаранчевій зоні" майже вся країна переходить у "жовту".

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Детальніше про всі заборони і обмеження – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Скільки буде діяти карантин?

Нові карантинні обмеження триватимуть з 24 лютого по 30 квітня. Однак, найімовірніше, це не кінцева дата. В уряді неодноразово озвучували припущення, що з карантином Україна буде жити весь 2021 рік.

За яким принципом визначають карантинну зону?

Всі регіони розділять на чотири епідеміологічні зони: "зелену", "жовту", "червону", "помаранчеву". Більшість областей спочатку внесуть до "жовтої зони". Надалі рівень небезпеки визначатимуть за таким принципом.

Обмеження "червоної зони" введуть в разі, якщо хоча б два з п'яти показників перевищать норму, тож виникне "загроза колапсу медичної системи". Зокрема, йдеться про такі критерії:

зайнятість ліжок з киснем в області більше за 65%;

кількість госпіталізованих в області – 60 осіб на 100 тис. жителів за останні 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій щонайменше в два рази за останні 7 днів;

кількість тестувань в області (експрес- та ПЛР-тестування) за останні 7 днів не менше ніж 300 на 100 тис. жителів;

кількість позитивних ковід-тестів в області – понад 20% за останні 7 днів.

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До "помаранчевої зони" потраплять області, в яких норму перевищить тільки один з наведених вище показників.

"Зелену зону" можуть ввести, якщо рівень захворюваності на ГРВІ та грип щонайменше в 13 областях не перевищуватиме 50% від епідпорогу, передбаченого для області; коефіцієнт виявлених випадків COVID-19 не перевищуватиме 5% від числа тестувань.

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Що буде заборонено?

"Жовта зона"

проведення масових заходів, коли більше ніж одна особа на 1 кв. м;

робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненою залів понад 50%;

здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;

проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);

відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;

проведення планових операцій;

відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.

"Помаранчева зона" не вноситиме додаткових обмежень, а тільки має на меті попередити про епіднебезпеку.

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"Червона зона"

заклади громадського харчування працюють тільки навинос або з доставленням;

закриті нічні клуби ;

в ТЦ можна купувати лише товари щоденного попиту (їжу, ліки), а також пресу і побутову хімію;

закриті спортзали, басейни і фітнес-центри;

масові заходи повинні скасувати або перенести на іншу дату;

закриті непродовольчі ринки;

заборона відвідування навчальних закладів (крім дитсадків).

"Зелена зона"

всі обмеження, крім носіння масок та дотримання фізичної дистанції, будуть скасовані.

А що змінилося?

Порівняно з нинішнім карантином уряд пом'якшив кілька обмежень. Зокрема:

закладам громадського харчування дозволяється працювати на годину довше – до 24:00 замість 23:00;

можна проводити культурні, спортивні, розважальні, соціальні, релігійні та інші заходи, також з розміщенням стоячи, однак за умови заповнення приміщення не більше ніж на 50% (за наявності 4 кв. м на кожну людину, якщо захід проходить на відкритому повітрі);

дозволено відвідування освітніх установ групами понад 20 осіб;

можлива присутність глядачів на трибунах під час командних матчів ігрових видів спорту, але за умови заповнення приміщення або стадіону не більше ніж на 50% (з 18 лютого).

Детальніше про те, які регіони потрапили до "червоної зони", читайте в матеріалі "Сьогодні".

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