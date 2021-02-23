Адаптивний карантин в Україні: що зміниться з завтрашнього дня?

В Україні починає діяти адаптивний карантин з поділом країни на зони залежно від рівня епідеміологічної небезпеки – після місяця перебування в "помаранчевій зоні" майже вся країна переходить у "жовту".
Детальніше про всі заборони і обмеження – читайте в матеріалі "Сьогодні".
Скільки буде діяти карантин?
Нові карантинні обмеження триватимуть з 24 лютого по 30 квітня. Однак, найімовірніше, це не кінцева дата. В уряді неодноразово озвучували припущення, що з карантином Україна буде жити весь 2021 рік.
За яким принципом визначають карантинну зону?
Всі регіони розділять на чотири епідеміологічні зони: "зелену", "жовту", "червону", "помаранчеву". Більшість областей спочатку внесуть до "жовтої зони". Надалі рівень небезпеки визначатимуть за таким принципом.
Обмеження "червоної зони" введуть в разі, якщо хоча б два з п'яти показників перевищать норму, тож виникне "загроза колапсу медичної системи". Зокрема, йдеться про такі критерії:
- зайнятість ліжок з киснем в області більше за 65%;
- кількість госпіталізованих в області – 60 осіб на 100 тис. жителів за останні 7 днів;
- зростання кількості госпіталізацій щонайменше в два рази за останні 7 днів;
- кількість тестувань в області (експрес- та ПЛР-тестування) за останні 7 днів не менше ніж 300 на 100 тис. жителів;
- кількість позитивних ковід-тестів в області – понад 20% за останні 7 днів.
До "помаранчевої зони" потраплять області, в яких норму перевищить тільки один з наведених вище показників.
"Зелену зону" можуть ввести, якщо рівень захворюваності на ГРВІ та грип щонайменше в 13 областях не перевищуватиме 50% від епідпорогу, передбаченого для області; коефіцієнт виявлених випадків COVID-19 не перевищуватиме 5% від числа тестувань.
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Що буде заборонено?
"Жовта зона"
- проведення масових заходів, коли більше ніж одна особа на 1 кв. м;
- робота кінотеатрів та інших установ культури із заповненою залів понад 50%;
- здійснення перевезень пасажирів у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння;
- проведення дискотек, а також робота інших розважальних закладів;
- розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менш ніж два метри між столиками;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів та санаторіїв);
- відвідання шкіл і дитсадків, якщо половина дітей і педагогів хворіє;
- проведення планових операцій;
- відвідання спортзалів, якщо на кожного відвідувача менше 20 кв. м площі.
"Помаранчева зона" не вноситиме додаткових обмежень, а тільки має на меті попередити про епіднебезпеку.
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"Червона зона"
- заклади громадського харчування працюють тільки навинос або з доставленням;
- закриті нічні клуби ;
- в ТЦ можна купувати лише товари щоденного попиту (їжу, ліки), а також пресу і побутову хімію;
- закриті спортзали, басейни і фітнес-центри;
- масові заходи повинні скасувати або перенести на іншу дату;
- закриті непродовольчі ринки;
- заборона відвідування навчальних закладів (крім дитсадків).
"Зелена зона"
- всі обмеження, крім носіння масок та дотримання фізичної дистанції, будуть скасовані.
А що змінилося?
Порівняно з нинішнім карантином уряд пом'якшив кілька обмежень. Зокрема:
- закладам громадського харчування дозволяється працювати на годину довше – до 24:00 замість 23:00;
- можна проводити культурні, спортивні, розважальні, соціальні, релігійні та інші заходи, також з розміщенням стоячи, однак за умови заповнення приміщення не більше ніж на 50% (за наявності 4 кв. м на кожну людину, якщо захід проходить на відкритому повітрі);
- дозволено відвідування освітніх установ групами понад 20 осіб;
- можлива присутність глядачів на трибунах під час командних матчів ігрових видів спорту, але за умови заповнення приміщення або стадіону не більше ніж на 50% (з 18 лютого).
Детальніше про те, які регіони потрапили до "червоної зони", читайте в матеріалі "Сьогодні".
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