Адаптивний карантин повернеться в лютому – в МОЗ назвали терміни

Всі регіони країни будуть поділені на три або чотири зони

Міністерство охорони здоров'я запропонує уряду ввести адаптивний карантин з другої половини лютого або в кінці місяця.

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Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Він розповів, що всі регіони країни будуть поділені на три або чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації. Вони повинні сигналізувати місцевій владі про ризики подальшого розвитку епідемії в регіоні.

"Він (поділ на зони – Ред.), насамперед, буде повідомляти і показувати органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим суб'єктам про те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в регіоні, що може привести до негативних наслідків", – підкреслив Ляшко.

Санлікар пояснив, що негативними наслідки є збільшення кількості хворих і госпіталізованих, а також потенційний ризик того, що система охорони здоров'я може не впоратися.

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"Ключовою річчю в новому адаптивному карантині, який ми хочемо впровадити, буде здатність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу всім, хто її потребує", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", після закінчення січневого локдауну країна живе в загальнонаціональному карантині з обмеженнями помаранчевої зони до кінця лютого. Однак уряд буде не просто продовжувати його, а знову введе адаптивний карантин.

Детальніше про заборони і правила адаптивного карантину – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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