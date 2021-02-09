Русский
$ 27,67
33,26
  1. Новини України

Адаптивний карантин повернеться в лютому – в МОЗ назвали терміни

9 лютого, 17:18

Віталій Семченко Віталій Семченко

Всі регіони країни будуть поділені на три або чотири зони

Міністерство охорони здоров'я запропонує уряду ввести адаптивний карантин з другої половини лютого або в кінці місяця.

Реклама

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Він розповів, що всі регіони країни будуть поділені на три або чотири зони в залежності від епідеміологічної ситуації. Вони повинні сигналізувати місцевій владі про ризики подальшого розвитку епідемії в регіоні.

"Він (поділ на зони – Ред.), насамперед, буде повідомляти і показувати органам місцевого самоврядування, бізнесу або іншим суб'єктам про те, що є ризик подальшого розвитку епідемії в регіоні, що може привести до негативних наслідків", – підкреслив Ляшко.

Санлікар пояснив, що негативними наслідки є збільшення кількості хворих і госпіталізованих, а також потенційний ризик того, що система охорони здоров'я може не впоратися.

В тренді
До України йде черговий сніговий циклон: яких "сюрпризів" чекати в середу
Реклама

"Ключовою річчю в новому адаптивному карантині, який ми хочемо впровадити, буде здатність системи охорони здоров'я надавати медичну допомогу всім, хто її потребує", – додав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", після закінчення січневого локдауну країна живе в загальнонаціональному карантині з обмеженнями помаранчевої зони до кінця лютого. Однак уряд буде не просто продовжувати його, а знову введе адаптивний карантин.

Детальніше про заборони і правила адаптивного карантину – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Карантин в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин МОЗ коронавірус Віктор Ляшко адаптивний карантин
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Сніговий апокаліпсис в Україні, день другий: всі подробиці (фото, відео)
Сніговий апокаліпсис в Україні, день другий: всі подробиці (фото, відео)Україна
Курс долара в Україні йде у новий діапазон: що діється на міжбанку
Курс долара в Україні йде у новий діапазон: що діється на міжбанкуФінанси
Долар впав до мінімуму за п'ять місяців: офіційний курс
Долар впав до мінімуму за п'ять місяців: офіційний курсФінанси
Пальне дорожчає семимильними кроками: коли ціни перестануть зростати
Пальне дорожчає семимильними кроками: коли ціни перестануть зростатиЕкономіка
Україна скуповує імпортну свинину: звідки везуть м'ясо
Україна скуповує імпортну свинину: звідки везуть м'ясоЕкономіка
Долар і євро опускаються все нижче: курс Нацбанку
Долар і євро опускаються все нижче: курс НацбанкуФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти