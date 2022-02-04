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Афера заради квартири. У Харкові викрали та накачали заспокійливими пенсіонерку (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 12:45
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Зловмисники винесли з квартири жінки абсолютно все, тепер пенсіонерка потребує нового житла
Зловмисники хотіли продати квартиру пенсіонерки

У Харкові зловмисники втерлися в довіру та викрали пенсіонерку, щоб продати житло. 74-річну Аду Петрівну накачували заспокійливими.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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Що сталося з бабусею?

Півтора тижні тому 74-річну пенсіонерку із її трикімнатної квартири перевезли до чужої, орендованої. Давали сильні препарати, щоби робила те, що потрібно шахраям. Зокрема, переписала нерухомість та віддавала пенсію.

Жінка не знає, хто знімав її пенсію. Усі її документи забрали. Бабусю фактично врятувала далека і навіть не кровна родичка – колишня громадянська дружина її сина, який уже помер – і пенсіонерка позбавлена опіки.

Тоді в довіру до неї і почали втиратися аферисти.

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"Мені зателефонувала її хороша подруга. І повідомила про те, що з нею у квартирі мешкають невідомі люди ромської національності", – розповіла родичка Олена Рябчинська.

Тим часом на сайті оголошень з'явилася інформація про продаж квартири пенсіонерки. За трикімнатне житло площею 70 квадратних метрів шахраї захотіли майже 42 тисячі доларів.

Після визволення з полону бабуся почувається зле. А Олена шукає для неї лікарню та притулок. Житло пенсіонерки зараз у непридатному стані: шахраї винесли звідти все.

Що кажуть у поліції?

"Бабуся з невідомими особами прийшла до своєї подруги, у якої зберігалися документи на квартиру. І вони забрали ці документи", – сказав речник Харківської області Дмитро Чубенко.

Було встановлено, що довіреність була оформлена на рієлтора. Про свої наміри щодо продажу квартири Ада Петрівна не пам'ятає.

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Затримали поки що одного організатора угоди – 53-річну жінку. Але правоохоронцям уже відомо, що їй допомагав брат-таксист, інші родичі та, можливо, рієлтор. За шахрайство та викрадення людини їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

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