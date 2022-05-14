Американський генерал розповів, як Україна може уникнути сценарію довгої війни

Веслі Кларк вважає, що Україна має використати вікно можливостей і перейти на стандарти НАТО

Уеслі Кларк вважає, якщо Україна отримає належне обладнання, озброєння та техніку, то світ зможе уникнути затяжної війни / Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Генерал армії США Веслі Кларк вважає, що Україна може уникнути сценарію довгої війни. Для цього потрібне озброєння, логістичні спроможності і дані розвідки. Довготривала війна Росії проти України призведе до подальшого кровопролиття і ескалації, тому росіянам не можна дозволити цього зробити.

Про це чотиризірковий генерал армії США, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк заявив під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Коли кажуть про тривалу війну, це означає непотрібне кровопролиття в Україні і подальшу ескалацію. Я думаю, що наша відповідь має бути простою: неправильною, нечесною, нерозумною і поганою стратегією є продовжувати цю війну, нам не потрібна тривала війна", – наголосив він.

Веслі Кларк пояснив, чому не можна миритися зі стратегією довготривалої війни в Україні:

"По-перше, через те, що вона спричинить Україні. Але, крім того, може залучитися Китай, і Росія може мобілізувати додаткові війська, і це не та стратегія, з якою ми можемо миритися".

Генерал вважає, що попередити такий сценарій можна кількома шляхами:

"Якщо в України буде бойова спроможність відкинути російські війська на Донбасі, розрізати поступово їхні сили в Херсоні, в Херсонській області, закрити їм доступ до Криму і йти в двох напрямках, і на сході, і на півдні, і розрізати їхні війська".

Але для цього українському війську потрібне озброєння, логістичні спроможності і дані розвідки, говорить генерал.

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"Треба отримати мобільні засоби захисту, і тоді закрити ці, якщо хочете, котли чи оточення в двох місцях. А для цього потрібні і танки, і РСЗВ, і гелікоптери, і літаки, такі як Су, як F-16 і т.д. І для цього потрібні належні логістичні спроможності і відповідні дані розвідки", – зазначив Веслі Кларк.

Генерал вважає, що Україна має використати вікно можливостей і перейти на стандарти НАТО.

"Якщо Україна має високі моральні стандарти, належний дух і мотивацію, отримає належне обладнання, озброєння і техніку, і в тому числі і Міг-35, інші види гелікоптерів і літаків від країн-друзів, то ми зможемо уникнути сценарію тривалої війни" – сказав Кларк.

На його думку, Росія не має уявлення про те, що відбудеться, якщо швидко діяти.

"Звичайно, вони думають, що вони будуть постійно наступати і використовувати вогневу силу. Але цього не можна їм дозволити робити", – наголосив генерал армії США.

Раніше ми повідомляли про те, що Росія загрожує новою війною. Цього разу Швеції та Фінляндії, якщо вони вступлять до НАТО.