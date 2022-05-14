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Американський генерал розповів, як Україна може уникнути сценарію довгої війни

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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14 травня, 08:28
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Веслі Кларк вважає, що Україна має використати вікно можливостей і перейти на стандарти НАТО
Уеслі Кларк вважає, якщо Україна отримає належне обладнання, озброєння та техніку, то світ зможе уникнути затяжної війни
Уеслі Кларк вважає, якщо Україна отримає належне обладнання, озброєння та техніку, то світ зможе уникнути затяжної війни / Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Генерал армії США Веслі Кларк вважає, що Україна може уникнути сценарію довгої війни. Для цього потрібне озброєння, логістичні спроможності і дані розвідки. Довготривала війна Росії проти України призведе до подальшого кровопролиття і ескалації, тому росіянам не можна дозволити цього зробити.

Про це чотиризірковий генерал армії США, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк заявив під час спеціальної військової панелі Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

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"Коли кажуть про тривалу війну, це означає непотрібне кровопролиття в Україні і подальшу ескалацію. Я думаю, що наша відповідь має бути простою: неправильною, нечесною, нерозумною і поганою стратегією є продовжувати цю війну, нам не потрібна тривала війна", – наголосив він.

Веслі Кларк пояснив, чому не можна миритися зі стратегією довготривалої війни в Україні:

"По-перше, через те, що вона спричинить Україні. Але, крім того, може залучитися Китай, і Росія може мобілізувати додаткові війська, і це не та стратегія, з якою ми можемо миритися".

Генерал вважає, що попередити такий сценарій можна кількома шляхами:

"Якщо в України буде бойова спроможність відкинути російські війська на Донбасі, розрізати поступово їхні сили в Херсоні, в Херсонській області, закрити їм доступ до Криму і йти в двох напрямках, і на сході, і на півдні, і розрізати їхні війська".

Але для цього українському війську потрібне озброєння, логістичні спроможності і дані розвідки, говорить генерал.

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"Треба отримати мобільні засоби захисту, і тоді закрити ці, якщо хочете, котли чи оточення в двох місцях. А для цього потрібні і танки, і РСЗВ, і гелікоптери, і літаки, такі як Су, як F-16 і т.д. І для цього потрібні належні логістичні спроможності і відповідні дані розвідки", – зазначив Веслі Кларк.

Генерал вважає, що Україна має використати вікно можливостей і перейти на стандарти НАТО.

"Якщо Україна має високі моральні стандарти, належний дух і мотивацію, отримає належне обладнання, озброєння і техніку, і в тому числі і Міг-35, інші види гелікоптерів і літаків від країн-друзів, то ми зможемо уникнути сценарію тривалої війни" – сказав Кларк.

На його думку, Росія не має уявлення про те, що відбудеться, якщо швидко діяти.

"Звичайно, вони думають, що вони будуть постійно наступати і використовувати вогневу силу. Але цього не можна їм дозволити робити", – наголосив генерал армії США.

Раніше ми повідомляли про те, що Росія загрожує новою війною. Цього разу Швеції та Фінляндії, якщо вони вступлять до НАТО.

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