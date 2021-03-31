Квітень здивує: народний синоптик обіцяє заморозки і зливи

Чекати приходу справжньої весни в Україну не варто майже всю першу половину квітня, проте, середньодобова температура не буде вище +10 градусів.

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За розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, особливо холодною виявиться перша половина тижня.

Так, середньодобова температура буде не вище +5 тепла, ночами можуть бути заморозки до трьох градусів морозу. Крім того, на початку місяця можуть бути навіть дощі і грози.

Тепло прийде в Україну буквально на кілька днів, а після 10-11 квітня знову похолодає. До середини місяця очікуються сильні зливи, випаде до 10 мм опадів.

Проте, друга половина місяця виявиться по-справжньому квітневою: теплою і сонячною. Ближче до кінця місяця стане трохи прохолодніше, проте середньодобова температура не опуститься нижче +10 градусів.

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Особливо сильні дощі Леонід Горбань прогнозує в передпасхальні дні.

До речі, деякі міста України вже починають відключати опалення. Хоча ці плани може порушити погода – після кількох днів тепла знову трохи похолодає.

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