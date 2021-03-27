Прогноз погоди на квітень – синоптики розповіли, коли стане тепло

Закінчується березень, а українці як і раніше не знімають теплі куртки і постять в соцмережах фото засніжених вулиць з коментарями типу "настало 41-е лютого". Однак синоптики обнадіюють: справжня весна ось-ось прийде .

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Сайт "Сегодня" з'ясував, що чекає Україну в квітні, і коли нарешті порадіємо справжньому теплу. Раніше ми давали ексклюзивний прогноз погоди на всю весну

Ми традиційно порівняли три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів.

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Народний синоптик: Увесь квітень погоді не вір

За розрахунками Леоніда Горбаня, чекати приходу справжньої весни доведеться всю першу половину квітня. Тобто потеплішає, але не так щоб дуже, середньодобова температура не підніметься вище +10 градусів. Це означає, що вночі буде 2-3 градуси тепла, а вдень не вище +15. Особливо холодним виявиться перший тиждень: середньодобова температура не вище +5 тепла, ночами можуть бути заморозки до трьох градусів морозу. А як "першоквітневий жарт" на початку місяця можливий дощ і навіть гроза.

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Потім нас чекає короткий, 3-4 дны, період тепла, але радіти йому не вийде через дощі. Після 10-11 квітня тепло знову зміниться березневими холодами. Їх принесе холодний циклон з північного сходу, який до середини місяця проллється сильними зливами, випаде до 10 мм опадів. Але заморозків народний синоптик вже не обіцяє.

А ось друга половина місяця виявиться по-справжньому квітневою: теплою і сонячною. До 20-22 квітня буде поступово теплішати, ніяких дощів не побачимо. Денна температура підніметься до +22 градусів в тіні навіть на півночі країни, а на півдні – вище +25 градусів.

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Ближче до кінця місяця стане трохи прохолодніше, проте середньодобова температура не опуститься нижче +10 градусів. Але в останній тиждень квітня знову доведеться помокнути: країну накриє циклон. Особливо сильні дощі Леонід Горбань прогнозує в передпасхальні дні: чистий четвер (28 квітня) або в страсну п'ятницю (29 квітня), в залежності від регіону. Але 30-го, у велику суботу, опади повинні припинитися.

Укргідрометцентр: Місяць буде середньостатистичним

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Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що нинішній квітень виявиться середньостатистичним: з температурами і опадами, близькими до норми.

Так за інформацією директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, середньомісячна температура в квітні зазвичай 7-11 градусів тепла, в горах – 2-6 градусів тепла. В цьому році за розрахунками гідрометцентру, очікується в середньому + 8-11 градусів, в горах + 5-6 градусів. Опадів випаде 30-57 мм, на заході та півночі їх буде більше, на півдні, сході та в центрі менше. А в Карпатах – до 100 мм і більше.

Морози у квітні трапляються, бувало і до -16 градусів. А в Карпатах і на північному сході – навіть -22 градуси! Але в цьому році їх ймовірність мінімальна. Абсолютний максимум температури в квітні – 33 градуси тепла, в Карпатах – 22 градуси тепла.

Погодні сайти: Весна вже на початку

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що квітень очікується набагато більше теплим і без значних коливань температури, ніж за розрахунками Леоніда Горбаня. При цьому в першу п'ятиденку на півночі і сході України вдень буде на 5-7 градусів тепліше, ніж у західних, центральних і південних регіонах. Але ближче до Благовіщення (у православних цей день завжди випадає на 7 квітня) температура вирівняється по всій країні: вдень 11-12 градусів тепла, вночі + 4-5 градусів на півночі і + 7-8 градусів на півдні. У другій половині місяця потеплішає ще на 3-5 градусів, як вдень, так і вночі.

Опадів погодні сайти "бачать" небагато: невеликі дощі, в залежності від регіону, можливі в період з 1 по 7 квітня, з 15 по 19-е і з 26 по 29-е. До речі, за народними прикметами, "яке Благовіщення, такий і Великдень", тобто погода в ці свята збігається.

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На Благовіщення очікується мінлива хмарність з невеликими опадами – на заході України і без опадів – в центрі країни. У решті регіонів у це свято буде похмуро, але сухо. Тобто, якщо вірити прикметам, то святити вже в травні (Великдень 2-го травня) паски і крашанки під зливою не доведеться.

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