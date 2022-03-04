Заарештовано українофоба Микиту Михалкова. Поки що заочно

Радянський і російський режисер, а також актор, який славився своєю нелюбов'ю до всього українського, Микита Сергійович Михалков отримав 4 березня від українського суду ухвалу про арешт. Поки що заочно, але все в цій справі тільки починається.
Про це повідомила на своїй сторінці у заблокованому у Росії Фейсбуці Ірина Венедиктова.
Що ухвалили
"Офіційно інформую вас про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставки до українського суду для обрання запобіжного заходу, як підозрюваному", – написала українська генпрокурорка.
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Вона зазначила, що сьогоднішнє становище Михалкова – не останньої людини в ієрархії влади РФ – зобов'язує його завзято підтримувати та пропагувати війну. "У всякому разі, це бачимо ми тут в Україні. На цьому ілюстрація закінчується", – зазначила Венедиктова.
Генпрокурорка додала, що разом із судовим рішенням запустилася процедура оголошення режисера у міжнародний розшук.
"Прочитавши абзац вище, ви все-таки в якусь хвилину замислитеся над тим, а чи треба все-таки отримати консультації у професійних юристів. Ви людина заможна і наймете хороших і досвідчених юристів. Упевнена, вашому подиву не буде межі, коли зрозумієте, що ризики матеріальні, і ви дійсно можете бути затримані при перетині кордону практично будь-якої цивілізованої держави. До речі, рекомендую прояснити цю процедуру у тих юристів, яких ви попросите проаналізувати ваш кейс", – дала слушну пораду Венедиктова.
Михалков звинувачується за статтею "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".
З життя Михалкова
- Наступного дня після вторгнення російських військ на територію України Микита Михалков висловився за визнання маріонеткових "ЛДНР".
- "Низка зрад з боку України та наших західних "партнерів" перевищила всі допустимі норми. Протягом 8 років світ спокійно дивився на безкарне вбивство безневинних громадян", – заявив Михалков.
- Тепер цей діяч активно займається зйомкою пропагандистського кіно про Донбас. Щоправда, про це він заявив до того, як під гнітом західних санкцій розпочала руйнуватися економіка Росії. Як відомо, пропагандистські фільми хтось має оплачувати.