Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій
СЬОГОДНІ Новини України

Авдіївка потрапила під обстріл – відкрито кримінальну справу

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
28 серпня, 15:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бойовики з непідконтрольної Україні території Донецької області обстріляли цивільну інфраструктуру в Авдіївці
Авдіївка постраждала від обстрілу
Авдіївка постраждала від обстрілу / Фото: Facebook

За фактом обстрілу цивільної інфраструктури Авдіївки 28 серпня відкрито кримінальне провадження. Авдіївку обстріляли з непідконтрольної території з мінометів 120-го калібру і артилерії 122-го калібру. Використання цих видів озброєння заборонене Мінськими домовленостями.

Реклама

Про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил (ООС). У штабі уточнили, що ніхто з цивільних не постраждав, але був поранений боєць ЗСУ.

Також про обстріл повідомили СММ ОБСЄ.

"Систематичні обстріли мирних населених пунктів з забороненої зброї свідчать про явну зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ в подальшому загостренні конфлікту", – вважають в ООС.

Наслідки обстрілу Авдіївки/Штаб ООС
Наслідки обстрілу Авдіївки/Штаб ООС / Фото: Facebook

Бої за Авдіївку

  • 28 липня 2021 року минуло 7 років з дня визволення Авдіївки від окупантів (28 липня 2014 року). Місто було звільнено силами 93-й бригади ЗСУ та добровольцями Правого сектору, але в найзапекліший бій потрапили бійці 72-ї бригади.
  • До 21 січня 2015 року увага проросійських сил була прикута до Донецького аеропорту, після знищення якого почалися атаки на передмістя Авдіївки.
  • Більше тисячі днів тривали запеклі бої в районі Авдіївської промзони. Бої за промзону досягли піку навесні 2016 року, після чого українська армія поступово відтіснила проросійські сили на південь до автотраси.
  • Найзапекліше протистояння відбувалося з 29 січня по 3 лютого 2017 року з участю 72-й ОМБр. Її бійцям вдалося відтіснити бойовиків з позицій – тоді в бою загинув капітан Андрій Кизило, якому посмертно присвоєно звання Героя України.
  • Після цих зіткнень військовослужбовці 72-ї ОМБр і волонтери створили пам'ятний знак-інсталяцію на честь загиблих захисників Авдіївки, який був відкритий у вересні 2017 року.

Нагадаємо, через обстріл Авдіївки потяги № 136 Київ – Авдіївка і № 826 Дніпро – Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Рух приміських потягів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

Реклама

При цьому потяг, який з'єднав Авдіївку і Дніпро, запустили тільки 24 липня. Зазвичай склад ходить щодня, крім середи. Час у дорозі становить 4,5 години.

Також повідомлялося, що за минулу добу бойовики сім разів порушили перемир'я на Донбасі і убили українського бійця.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2 082 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
Візит президенту України до США
До зустрічі Зеленського і Байдена залишилось
Докладніше
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти