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Австрія оновила правила в'їзду до країни: нові умови для українців

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
23 листопада, 19:58
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Починаючи з 22 листопада, в Австрії почав діяти загальнодержавний карантин
Австрія змінила правила в'їзду до країни
Австрія змінила правила в'їзду до країни / Фото: Колаж: Сьогодні

З 22 листопада, у зв'язку із запровадженням загальнодержавного карантину, Австрія змінила умови в'їзду до країни.

Про це пише прес-служба "Укрзалізниці".

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В Австрію пускатимуть за наявності поважної причини, зокрема:

  • відвідування родичів;
  • лікування;
  • сімейні обставини;
  • службові поїздки;
  • весілля;
  • похорон.

Якщо у вас є поважна причина, під час поїздки до Австрії вакцинованим пасажирам необхідно мати при собі один із документів:

  • сертифікат про повну вакцинацію (за умови, якщо останню вакцину було зроблено більш ніж за 14 днів до поїздки);
  • підтвердження про одужання від коронавірусу за останні 180 днів (довідка має бути оформлена англійською чи німецькою мовами).

Для невакцинованих пасажирів з 22 листопада 2021 року для в'їзду до країни потрібні такі документи:

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  • підтвердження негативного результату тесту на COVID-19 (ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду) та обов'язковий 10-денний карантин після в'їзду;
  • онлайн-реєстрація подорожі (Pre-Travel-Clearance – PTC, заповнити не раніше ніж за 72 години до в'їзду).

Підлітки віком від 12 до 18 років повинні мати із собою тест. Крім цього, вони звільнені від обов'язкового карантину після прибуття.

Нові правила безпечних подорожей в Україні

З 21 жовтня в Україні діють нові правила подорожей. Для поїздки в поїздах далекого прямування пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

  • одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  • отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
  • негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.

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