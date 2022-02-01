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На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води (відео)

Артем Попов Артем Попов кореспондент Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 10:38
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З 1 січня розпочалися пориви у міській каналізації. З того часу комунальники працюють майже без вихідних

Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають – місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не залишилося живого місця. Що день – то нові пориви. Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

Зараз у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Раз у раз доводиться ремонтувати.

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"Латка на латці. Якщо ми не ліквідуємо зараз цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – каже майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.

Пориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. З того часу комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів їх уже було з десяток.

Проте такі дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.

"100% зношені, ми за день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра й тонше", – розповів в.о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтин Завгородній.

Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давнини – тоді місто залишилося без води.

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"Ходили на море за водою. З каністрами, тачками. Хто як. Та й привозили сюди воду. Стояли у черзі по 2 години. Зима була, холодно", – повідомила мешканка Бердянська Тетяна Голубнича.

На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – у Бердянська їх немає.

"Там розглядається питання як за екологічні гроші, так і за гроші за проєктами ЄІБ та світового банку. Так і за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.

Та навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор, керівництво міста не може назвати. Шукають гроші. А Бердянськ зараз – щодня на межі катастрофи.

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