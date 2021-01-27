В Україні знайшли рідкісний хантавірус: кому загрожує і чи варто боятися

Хантавірус – один з найдавніших вірусів. Він зустрічається рідко, але проти нього немає лікування, кажуть лікарі

Реклама

Хантавірус – не новий вірус для людства.

Його вперше виділили у 1978 році і досі він зустрічається у людей вкрай рідко – його носії гризуни.

Але днями хантавірус виявили в Україні. Захворів житель Львівської області. Він звернувся до медиків з високою температурою, крововиливом, болем у м'язах і попереку.

Результати аналізів підтвердили хантавірус.

Реклама

Чи несе небезпеку цей вірус, розбирався "Сьогодні".

Що ми знаємо про хантавірус

Цей тип вірусів переносять гризуни, при цьому самі вони не хворіють.

Люди можуть заразитися хантавірусом під час контакту з сечею, слиною або фекаліями гризунів. Деякі штами викликають у людей смертельні захворювання, такі як хантавірусна геморагічна лихоманка з нирковим синдромом і хантавірусний легеневий синдром .

Але хантавірус – це далеко не новий вірус. Ймовірні випадки хантавірусної інфекції описані ще в літературі Китаю XII століття.

Але вперше вірус привернув увагу лікарів, коли в період з 1951 по 1954 рік в Південній Кореї захворіли 3200 військовослужбовців Організації Об'єднаних Націй.

Реклама

І тільки в 1976 році вірус змогли виділити. Його назвали вірусом Хантаан (HTNV) за назвою річки в Південній Кореї.

На сьогодні у всьому світі виявлено понад 50 видів хантавірусів.

Віруси Хантаан, Сеул, Добрава і Пуумала поширені в основному в Європі і Азії.

Згідно з останніми даними, щороку у всьому світі реєструється більше 20 000 випадків хантавірусної хвороби, більшість з яких в Азії. Проте кількість випадків захворювання в Америці і Європі зростає.

Реклама

Географія приблизної захворюваності хантавірусним серцево-легеневим синдромом (HCPS) і геморагічною лихоманкою з нирковим синдромом (HFRS) по країнах на рік (дані оновлені до 2016 р.). По Україні даних немає. Джерело: РМС.

Читайте також: Хантавірус: все, що потрібно знати про рідкісне захворювання

Які симптоми хвороби, яку викликає хантавірус?

У країнах Європи і Азії поширені хантавіруси, які викликають геморагічну лихоманку з нирковим синдромом (ГГНС).

Зазвичай симптоми проявляються протягом 1-2 тижнів після контакту з вірусом. У рідкісних випадках для їх розвитку може знадобитися до 8 тижнів.

Початкові симптоми починаються раптово і включають:

сильні головні болі;

болі у спині і животі;

лихоманку;

озноб;

нудоту;

нечіткість зору.

У людей може бути почервоніння обличчя, запалення чи почервоніння очей або висип.

/ Фото: Pexels

Пізніші симптоми можуть включати низький кров'яний тиск, гострий шок, судинний "витік" (коли плазма крові виливається в оточуючі тканини) і гостру ниркову недостатність, що може викликати серйозне перевантаження рідиною.

Тяжкість захворювання залежить від конкретного вірусу, що викликає інфекцію. Вірусні інфекції Хантаан і Добрава зазвичай викликають важкі симптоми, тоді як вірусні інфекції Сеула, Сааремаа і Пуумала зазвичай більш помірні.

Повне одужання може зайняти тижні або місяці.

Залежно від того, який вірус викликає захворювання, смерть настає у від 1% до 15% пацієнтів. Летальність коливається від 5 до 15% для хвороби, викликаної вірусом Хантаан, і менше 1% для хвороби, викликаної вірусом Пуумала.

Хто ризикує захворіти?

Люди можуть заразитися цими вірусами після контакту з парами сечі, калу або слиною інфікованих гризунів чи після контакту з пилом з їхніх гнізд. Передача може також статися, коли інфікована сеча або інші матеріали потрапляють безпосередньо на пошкоджену шкіру або на слизові оболонки очей, носа чи рота.

Дослідження свідчать, що курці мають більш тяжке ушкодження нирок, ніж некурящі, у випадках інфекції PUUV (один з видів хантавірусу, поширений в Європі).

Захворюваність лихоманкою з нирковим синдромом у чоловіків більш ніж утричі вища, ніж у жінок.

Спалахи захворюваності можуть варіюватися залежно від сезону, при цьому більшість випадків в районах епідемії відбувається в період від зими до початку весни. У групі ризику – фермери, які працюють зі збиранням врожаїв і стикаються з польовими гризунами.

/ Фото: Pixabay

До відомих факторів ризику також відносяться: проживання в межах 100 м від лісу, перебування в кімнатах і будинках з поганою вентиляцією, спостереження за полівками, рубання дров, а також робота в лісі, на будівництві або полювання на ондатру.

Як лікують хвороби, які викликають хантавіруси?

Підтримуюча терапія – це основа лікування пацієнтів з хантавірусними інфекціями.

Кілька інактивованих вакцин було створено з хантавірусу в культурах клітин гризунів. Деякі з них були ліцензовані для використання на людях в Кореї та Китаї. Повідомляється, що вакцини мають 93,77-100% захисну ефективність. В інших країнах вакцина не використовується.

Читайте також: Хантавірус в Україні: що потрібно робити, щоб не захворіти

Чому хантавірус не перейде в епідемію

Епідемія через хантавірус нам не загрожує. Вірус не передається від людини до людини, тому у нього менше можливостей поширюватися.

У своїй практиці лікар-інфекціоніст Інна Андрусович стикалася з пацієнтами, у яких були схожі симптоми, але щоб це були підтверджені випадки – такого не було.

"Якщо хтось захворіє, то це поодинокі випадки. Інша проблема, як хворобу, викликану цим вірусом, верифікують? В Україні лабораторій, які це можуть робити, немає. Тобто захворювання може тільки матися на увазі за симптомами, а підтвердити його лабораторно в Україні можливості немає, наскільки я знаю", – додає лікар-інфекціоніст.

Щоб не піддавати себе зараженню вірусом, досить мити руки і овочі, охороняти житло від гризунів.

Але він буває сезонний, і масових епідемій, якщо людина виконує ці вимоги, не станеться.

Домашні щури та інші гризуни, які заводяться в якості домашніх тварин, зазвичай, не представляють небезпеки, каже інфекціоніст. Звичайно, якщо якщо це не дикі гризуни і вони не лазять по смітниках, а живуть у клітці.

Також сайт "Сьогодні" розповідав про те, як відбувається зараження та як хантавірус визначити у себе.

Про випадок зараження вірусом на Львівщині дивіться в сюжеті новин "Сьогодні"

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама