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Бірюков: "Міноборони купить Rolls-Royce на Парад Незалежності"?

4 червня, 18:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Новини"Сьогодні" з'ясували, про якиі авто міг писати колишній волонтер і радник глави Міноборони

Міністерство оборони нібито має намір закупити три автомобілі на загальну суму 73 млн гривень для участі в параді на День незалежності.

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Про це в Facebook заявив волонтер, колишній радник міністра оборони і Юрій Бірюков.

"Вчора на засідання Комітету з нацбезпеки ВР принесли документ за підписом заступник міністра, з проханням розглянути і затвердити зміни до річного плану закупівель. Михайло Забродський написав про цей фантастичний звіздець – МО зібралося для проведення параду придбати 3 легкових автомобіля за загальну суму в 73 000 000 гривен", – написав він.

За словами Бірюкова, за цю суму можна придбати три автомобілі Rolls-Royce Cullinan.

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Rolls-Royce Cullinan – це перший кросовер в історії компанії Rolls-Royce. Він був офіційно представлений в 2018 році.

Автомобіль базується на алюмінієвій платформі Aluminium-Spaceframe Architektur (ASF) з інтегрованою рамою, на якій також побудований Rolls-Royce Phantom. Двигун серії N74 6.75 л V12 потужністю 571 л. с. Крутний момент – 800 Нм, 8-ступінчаста АКПП ZF і постійний повний привід. Довжина автомобіля перевищує 5 метрів.

Раніше повідомлялося, що після проведення військового параду на 30-ту річницю незалежності України по Хрещатику може пройти історична колона з воїнами різних епох.

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