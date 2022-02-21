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Благодійна допомога лікарням зберегла життя людям: історія порятунку від COVID-19 (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 лютого, 01:30
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Фонд Ріната Ахметова не припиняє допомагати

Новий варіант штаму омікрон зафіксовано в країні. Випадки поодинокі, роз’яснив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Та водночас цей підвид більш заразний. З початку пандемії коронавірус забрав життя понад ста тисяч українців. Це ніби зникло, наприклад, ціле місто Ужгород або Бердянськ. За два роки нашого життя з вірусом картина могла бути ще гіршою. Та на допомогу державним лікарням вчасно прийшла безпрецедентна благодійна програма.

Тяжка хвороба

Навіть коротка розлука з батьком бентежить 5-річну Софію. Дівчинка не бачила тата місяць. Тож хвилюється: а раптом знову його заберуть до лікарні?

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"Вечорами Софія дивилася його фотографії у телефоні перед сном. Тато нам теж інколи надсилав їх. І коли вона бачила його в масці, то казала: "Ой, тато дихає! Батько погано дихав! Батько, ти дихай, добре? Все буде гаразд", — каже дружина Олега Марина Новосельцева.

Від пережитого в очах дружини Марини — сльози. Розповідає, як звичайна ГРВІ за кілька днів обернулася кошмаром. Серце обірвалося, коли Олега доправили до реанімації. Він уже задихався.

"Я думав, що це вже моя остання зупинка, як кажуть. Коли прийшли і сказали: "Ні, ти за це не думай. Ти звідси ногами підеш", — розповідає Олег Бахєркін, який перехворів на коронавірус.

Допомога від Фонду Ріната Ахметова

Ковідна реанімація, де Олег провів десять днів, заповнена сучасною апаратурою. Під час піку захворюваності лікарі не відчувають своїх ніг. У такі моменти без допомоги розумної техніки не обійтися.

"Нам минулого року Фонд Ріната Ахметова дав такі апарати. Вони, по-суті, як смартфон. Якщо ти знаєш, чого хочеш добитися від апарата, вносиш ці дані, і він далі сам добудовує алгоритм", — каже лікар-анестезіолог Криворізької міської лікарні №7 Ольга Степаненко.

За весь час пандемії країна втратила понад 100 тисяч життів! Жертв ковіду було б у рази більше, якби не своєчасна благодійна допомога державним лікарням. Лише один такий апарат ШВЛ у цій лікарні за рік врятував близько сотні пацієнтів!

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"Ви знаєте, є гарна приказка: "Гарна ложка на обід". Так ось ця ось ложка на обід — це була перша допомога Фонду Ріната Ахметова. Коли у 2020 році почалася епідемія, а в нас не було можливості діагностувати цю хворобу, то Фонд Ріната Ахметова надав нам дві тисячі тестів, завдяки яким ми могли поставити діагноз. Фонд Ріната Ахметова надав нам 9 апаратів штучної вентиляції легень. Це обладнання рятує сьогодні людей", — зазначив в.о. директора Криворізької міської лікарні №7 Петро Стародубський.

Лютий 2020 рік. Країна на порозі пандемії. Медцентр у Нових Санжарах, де проходять обсервацію евакуйовані з Китаю українці, першим отримує допомогу від Фонду Ріната Ахметова. Саме з цього моменту, за особистим рішенням засновника благодійного фонду, розпочалася програма "Боротьба з COVID-19 в Україні" — найбільша приватна ініціатива підтримки державних закладів за часів незалежності.

"Благодійність — системна боротьба із системними проблемами. І для того, щоби перемогти системні проблеми, ми повинні завжди бути разом: влада, бізнес і суспільство", — наголосив засновник благодійного фонду Рінат Ахметов.

Об’єднавши ресурси бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" найвідоміший благодійник країни витратив понад пів мільярда гривень.

"Це величезна цифра і величезний внесок Ріната Ахметова особисто, його фонду, бізнесу, його футбольного клубу в здоров'я та благополуччя українців. Допомагаючи системно, ми задаємо таку собі планку та імпульс для того, щоб і інші меценати, і державні зусилля складалися у велику зміну. Зміни, які відчували б взагалі всі, всі в Україні. Ми рухаємо систему охорони здоров'я до світових та європейських стандартів", — каже член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко.

Олег насолоджується кожною хвилиною у родинному колі. Усе відчувається, каже Олег, наче вперше. За друге життя завдячує медикам і вчасній допомозі благодійника.

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"Дякую Рінату Ахметову, що він допомагає!", — сказав Олег Бахєркін, який перехворів на коронавірус.

А що далі?

Та що ж на українців чекає далі? Нові спалахи чи полегшення? Омікрон, далеко не останній варіант коронавірусу, коментує кандидат медичних наук Євген Комаровський. Та майбутні штами — навряд чи здатні на пандемію.

"Навряд чи вони накриватимуть увесь світ. Тому що на сьогодні особливо з урахуванням вакцинації плюс омікрону, практично неможливо знайти людину, у якої немає антитіл до коронавірусу. Виходячи з цього, ми швидше матимемо локальні ендемічні спалахи коронавірусної інфекції, але, з більшою ймовірністю, людство почне повертатися до нормального життя", — каже лікар вищої категорії, кандидат медичних наук Євген Комаровський.

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