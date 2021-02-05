Блокування трьох каналів: Резніков пояснив, чому рішення є законним

Рішення про блокування телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne є законним і відповідає всім європейським нормам.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та член РНБО Олексій Резніков.

"У випадку, якщо є загроза національній безпеці або громадському порядку, людина може бути обмежена і в праві свободи слова, і в свободі на пересування. Рішення РНБО аболютно правосудне і відповідає європейським нормам", – заявив Резников.

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