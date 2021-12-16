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Бойовики на Донбасі змусили українських військових стріляти у відповідь: де було неспокійно

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 07:29
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Окупанти протягом дня 15 грудня дев'ять разів відкривали вогонь у напрямку сил ООС
Російські найманці стріляли у напрямку семи населених пунктів.
Російські найманці стріляли у напрямку семи населених пунктів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 15 грудня, на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню бойовиками. П'ять з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

  • Поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • У напрямку Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
  • У районі Шумів російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
  • У бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
  • Біля Причепилівки противник вчинив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
  • У районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм.
  • Біля Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Ситуація 16 грудня

Станом на 7-му годину ранку, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

  • У напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Втрати ЗСУ

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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