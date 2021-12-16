Бойовики на Донбасі змусили українських військових стріляти у відповідь: де було неспокійно

Окупанти протягом дня 15 грудня дев'ять разів відкривали вогонь у напрямку сил ООС

Російські найманці стріляли у напрямку семи населених пунктів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Упродовж минулої доби, 15 грудня, на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню бойовиками. П'ять з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у пресцентрі ООС.

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Де стріляли

Поблизу Первомайського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Луганського окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.

окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. У районі Шумів російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

російські найманці обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм. У бік Пісків ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

ворог двічі вів вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю. Біля Причепилівки противник вчинив обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

противник вчинив обстріл з автоматичних станкових гранатометів. У районі Водяного ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм.

ворожі війська двічі вели вогонь, використовуючи артилерію калібру 120 мм та 122 мм, а також міномети калібру 120 мм. Біля Південного окупанти застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Ситуація 16 грудня

Станом на 7-му годину ранку, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Втрати ЗСУ

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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