Боевики на Донбассе заставили украинских военных стрелять в ответ: где было неспокойно

Оккупанты в течение дня 15 декабря девять раз открывали огонь в направлении сил ООС

Российские наемники стреляли в направлении семи населенных пунктов. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 15 декабря, на Донбассе зафиксировано 9 нарушений боевиками режима прекращения огня. Пять из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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Где стреляли

Вблизи Первомайского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Луганского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. В районе Шумов российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

российские наемники обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм. В сторону Песков враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

враг дважды вел огонь, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. Рядом с Причепиловкой противник произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов.

противник произвел обстрел из автоматических станковых гранатометов. В районе Водяного вражеские войска дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

вражеские войска дважды вели огонь, используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм. Рядом с Пивденным оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Ситуация 16 декабря

По состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Потери ВСУ

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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