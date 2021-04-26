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Бойовики обстріляли українські позиції: поранений боєць ЗСУ

26 квітня, 21:28

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу

Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню на Донбасі й обстріляли з автоматичних станкових гранатометів позиції українських захисників. Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав осколкове поранення.

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Про це сьогодні, 26 квітня, повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника задовільний, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, добу тому, 25 квітня, бойовики 12 разів порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

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А 24 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. На щастя, два дні втрат не було.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Донбас обстріли поранені бійці втрати ЗСУ ООС

Джерело: Сьогодні

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