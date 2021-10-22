Бойовики посилили обстріли на Донбасі: поранені двоє українських військових

Сьогодні бойовики активізували обстріли на Донбасі. З початку доби поранені двоє українських військових.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Де стріляли
Уже зафіксовали 9 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Бойовики стріляли:
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- неподалік Золотого-4 – двічі з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів,
- в напрямку Красногорівки – з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм,
- в бік Катеринівки – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї,
- в районі Новолуганського - стріляли двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети,
- біля Новозванівки застосували протитанковий ракетний комплекс.
- поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.
Поранені військові
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Ще один зазнав бойового травмування.
Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон в Донецькій і Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до нових провокацій проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.