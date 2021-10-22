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Боевики усилили обстрелы на Донбассе: ранены двое украинских военных

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 октября, 17:12
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Военнослужащих эвакуировали в медицинские учреждения, им оказывают помощь
На Донбассе активизировались обстрелы.
На Донбассе активизировались обстрелы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня боевики активизировали обстрелы на Донбассе. С начала суток ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Где стреляли

Уже зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Боевики стреляли:

  • неподалеку Золотого-4 – дважды из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов,
  • в направлении Красногоровки – из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм,
  • в сторону Катериновки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия,
  • в районе Новолуганского - стреляли дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы,
  • рядом с Новозвановкой применили противотанковый ракетный комплекс.
  • вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Ранены военные

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один получил боевое травмирование.

Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В этой связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв существуют ребята.

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