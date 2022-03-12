Боїться спровокувати Путіна: Байден особисто наклав вето на поставку МіГ-29 в Україну

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден особисто ухвалив рішення відмовити Україні у передачі польських винищувачів МіГ-29.
Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
Деталі
Американський лідер наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни в Україні.
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Логіка, здається, така, що відправка смертоносної зенітної та протитанкової зброї не спровокує росіян, а 28 літаків — спровокує.
"Цю відмінність важко зрозуміти, особливо коли Пентагон також каже, що українцям не потрібні реактивні літаки, тому що інша їхня зброя ефективніша", — йдеться в повідомленні.
Демонстративно не надсилати війська і казати, що причиною є страх перед ескалацією, Байден каже Путіну, про що йому не варто турбуватися. Замість того, щоб стримувати Путіна, Байден дозволяє росіянам стримувати США, пише видання.
Ситуація минулої доби
- За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
- Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня заявив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – учетверо довше, чим ворог планував своє вторгнення.
- Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 11 березня, противник продовжує ведення наступальної операції проти України та готується продовжувати наступ.
- Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.