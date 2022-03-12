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Боїться спровокувати Путіна: Байден особисто наклав вето на поставку МіГ-29 в Україну

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 березня, 02:58
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Американський президент боїться ескалації війни в нашій країні
Україна не отримає МіГ-29/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"
Україна не отримає МіГ-29/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден особисто ухвалив рішення відмовити Україні у передачі польських винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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Деталі

Американський лідер наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Володимира Путіна на ескалацію війни в Україні.

Логіка, здається, така, що відправка смертоносної зенітної та протитанкової зброї не спровокує росіян, а 28 літаків — спровокує.

"Цю відмінність важко зрозуміти, особливо коли Пентагон також каже, що українцям не потрібні реактивні літаки, тому що інша їхня зброя ефективніша", — йдеться в повідомленні.

Демонстративно не надсилати війська і казати, що причиною є страх перед ескалацією, Байден каже Путіну, про що йому не варто турбуватися. Замість того, щоб стримувати Путіна, Байден дозволяє росіянам стримувати США, пише видання.

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Ситуація минулої доби

  • За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
  • Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня заявив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – учетверо довше, чим ворог планував своє вторгнення.
  • Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 11 березня, противник продовжує ведення наступальної операції проти України та готується продовжувати наступ.
  • Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує Одесу до можливого негативного сценарію.

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