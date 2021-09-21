Понад 100 тисяч за добу: в Україні прискорилися темпи вакцинації

Всього з початку кампанії по вакцинації проведено 11 565 584 щеплення

В Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу/Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 20 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинували 108 736 людей. Водночас с в країні можуть ввести "жовтий" рівень карантину.

Про це повідомляє МОЗ.

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Одну дозу отримали 62 909 українців, а повністю імунізовані — 45 827. З початку кампанії по вакцинації проти коронавірусу вакциновано 6 366 925 людей, з них отримали одну дозу 6 366 923, повністю імунізовані — 5 198 661. Всього проведено 11 565 584 щеплення.

Переваги для вакцинованих громадян

Якщо в Україні введуть "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то вони продовжать свою роботу.

Обмеження "жовтого" рівня не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів будуть мати "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей.

Якщо буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади будуть працювати тільки в тому випадку, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

При наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується й осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

Раніше ми інформували, що Володимир Гройсман запропонував платити українцям за щеплення. Чиновник вважає, що грошова мотивація буде сприяти вакцинації в Україні.

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Крім того, в Україні майже всі області перевищили рівень COVID-захворюваності. Нормам не відповідають понад 20 регіонів.