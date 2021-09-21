Более 100 тысяч за сутки: в Украине ускорились темпы вакцинации

Всего с начала кампании по вакцинации проведено 11 565 584 прививки

В Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса/Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 20 сентября, в Украине от коронавируса вакцинировали 108 736 человек. В то же время в стране могут ввести "желтый" уровень карантина.

Об этом сообщает Минздрав.

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Одну дозу получили 62 909 украинцев, а полностью иммунизированы — 45 827. С начала кампании по вакцинации против коронавируса вакцинировано 6 366 925 человек, из них получили одну дозу 6 366 923, полностью иммунизированы — 5 198 661. Всего проведено 11 565 584 прививки.

Преимущества для вакцинированных граждан

Если в Украине введут "желтый" уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то они продолжат свою работу.

Ограничения "желтого" уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.

Если будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, она может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

Ранее мы информировали, что Владимир Гройсман предложил платить украинцам за прививки. Чиновник считает, что денежная мотивация будет способствовать вакцинации в Украине.

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Кроме того, в Украине почти все области превысили уровень COVID-заболеваемости. Нормам не соответствуют более 20 регионов.