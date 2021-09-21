Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини України

Коли в Україні можуть ввести "жовтий" рівень карантину — у МОЗ відповіли

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
21 вересня, 11:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Раніше передбачалося, що в Україні можуть ввести "жовтий" рівень карантину 22 вересня
Ляшко розповів, коли Україна може перейти в "жовту" зону карантину/Фото: Колаж: Сьогодні
Ляшко розповів, коли Україна може перейти в "жовту" зону карантину/Фото: Колаж: Сьогодні

Вже з 23 вересня Україна через високий рівень захворюваності на COVID-19 може перейти в "жовту" зону карантину. Раніше передбачалося, що новий рівень епіднебезпеки введуть 22 вересня.

Про це в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, яка розгляне позицію МОЗ по встановленню на території України жовтого рівня епіднебезпеки. Якщо це буде прийнято, а у мене гарантія, що буде, то через два дні після засідання комісії буде введений з 00:00 годин на території країни жовтий рівень епідемічної небезпеки, — зазначив Ляшко.

Реклама

На уточнююче запитання, чи відбудеться це в четвер, 23 вересня, міністр відповів ствердно.

Які заборони будуть діяти в "жовтій" зоні

  • навчальні заклади будуть працювати в звичайному форматі, якщо 80% працівників матимуть "жовті" або "зелені" COVID-сертифікати, інакше — дистанційне навчання;
  • проведення масових заходів за участю понад 1 людину на 4 кв.м площі будівлі або території;
  • заповненість залів в кінотеатрах та інших закладах культури більш ніж на 50% місць;
  • спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв.м площі;
  • заповненість басейнів — більше, ніж чотири людини на одній доріжці для індивідуальних занять або шість людей для груп;
  • не більше 4 людина за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;
  • проведення у навчальних закладах масових заходів за участю учнів більш ніж з однієї групи (класу) і в присутності глядачів (відвідувачів).

Раніше ми також писали

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.71

Євро (€)

31.27

Російський рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти