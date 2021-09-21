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Когда в Украине могут ввести "желтый" уровень карантина — в Минздраве ответили

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня
21 сентября, 11:52
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Ранее предполагалось, что в Украине могут ввести "желтый" уровень карантина 22 сентября
Ляшко рассказал, когда Украина может перейти в "желтую" зону карантина/Фото: Коллаж: Сегодня
Ляшко рассказал, когда Украина может перейти в "желтую" зону карантина/Фото: Коллаж: Сегодня

Уже с 23 сентября Украина из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 может перейти в "желтую" зону карантина. Ранее предполагалось, что новый уровень эпидопасности введут 22 сентября.

Об этом в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит позицию Минздрава по установлении на территории Украины желтого уровня эпидопасности. Если это будет принято, а у меня гарантия, что будет, то через два дня после заседания комиссии будет введен с 00:00 часов на территории страны желтый уровень эпидемической опасности, — отметил Ляшко.

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На уточняющий вопрос, произойдет ли это в четверг, 23 сентября, министр ответил утвердительно.

Какие запреты будут действовать в "желтой" зоне

  • учебные заведения будут работать в обычном формате, если 80% работников будут иметь "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты, иначе — дистанционное обучение;
  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв.м площади здания или территории;
  • заполненность залов в кинотеатрах и других учреждениях культуры более чем на 50% мест;
  • спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв.м площади;
  • заполненность бассейнов — больше, чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для групп;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;
  • проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием учащихся более чем из одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

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