Когда в Украине могут ввести "желтый" уровень карантина — в Минздраве ответили

Ранее предполагалось, что в Украине могут ввести "желтый" уровень карантина 22 сентября

Ляшко рассказал, когда Украина может перейти в "желтую" зону карантина/Фото: Коллаж: Сегодня

Уже с 23 сентября Украина из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19 может перейти в "желтую" зону карантина. Ранее предполагалось, что новый уровень эпидопасности введут 22 сентября.

Об этом в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит позицию Минздрава по установлении на территории Украины желтого уровня эпидопасности. Если это будет принято, а у меня гарантия, что будет, то через два дня после заседания комиссии будет введен с 00:00 часов на территории страны желтый уровень эпидемической опасности, — отметил Ляшко.

Реклама

На уточняющий вопрос, произойдет ли это в четверг, 23 сентября, министр ответил утвердительно.

Какие запреты будут действовать в "желтой" зоне

учебные заведения будут работать в обычном формате, если 80% работников будут иметь "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты, иначе — дистанционное обучение;

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв.м площади здания или территории;

заполненность залов в кинотеатрах и других учреждениях культуры более чем на 50% мест;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв.м площади;

заполненность бассейнов — больше, чем четыре человека на одной дорожке для индивидуальных занятий или шесть человек для групп;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий с участием учащихся более чем из одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

Ранее мы также писали