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Ляшко рассказал когда начнут вакцинировать детей в Украине

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
16 сентября, 20:06
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Глава МОЗ предлагает вакцинировать хотя бы половину взрослого населения прежде чем переключаться на детей
Ляшко: уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет – достаточно высокий, а среди детей от 0 до 19 лет – нет. Коллаж: "Сегодня"
Ляшко: уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет – достаточно высокий, а среди детей от 0 до 19 лет – нет. Коллаж: "Сегодня"

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что начинать массовую кампанию вакцинации детей еще рано.

Об этом Ляшко рассказал в интервью "Слово і діло".

"Когда мы говорим, стоит или не стоит вакцинировать детей, ответ – стоит. Стоит начинать массовую кампанию? Я говорю – еще рано. Мы проанализировали уровень заболеваемости среди детских коллективов и количество детей в структуре заболеваемости.

Этот показатель не превышает 8%. Мы анализировали это до циркуляции штамма Дельта, после обнаружения штамма Дельта в Украине",– рассказал Ляшко.

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Ляшко также отметил, что уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет – достаточно высокий, а среди детей от 0 до 19 лет – нет.

"Тратить ресурс и энергию сейчас. Давайте дойдем хотя бы до 50% вакцинации взрослого населения – и тогда переключимся на детей. Мы же понимаем, что ресурс должен быть приоритезирован туда, где есть наибольшая угроза потери здоровья и жизни",– добавил Ляшко

Ляшко назвал области, которые приближаются к красной зоне

Ранее мы сообщали, что Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области движутся в направлении красного уровня эпидемической опасности.

Об этом Ляшко рассказал в интервью "Слово і діло".

"Сейчас движется в направлении красного уровня эпидемической опасности Черновицкая область, затем идет Тернопольская, Волынская, Закарпатская. То есть мы опять видим Западную Украину.

Хотя в абсолютных цифрах большие цифры в Киеве, в Харькове, но в расчете на 100 000 населения все-таки Западная Украина страдает больше. И загруженность коек там больше, и загруженность коек с кислородом – больше",– рассказал Ляшко.

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Ляшко отметил, что если они увидят угрозу сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда они будут предлагать ввести красный уровень.

"Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области",– сказал Ляшко.

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