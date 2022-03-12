Понад 134 тисячі одиниць ліків Фонд Ріната Ахметова передав лікарні Харкова

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн людей. Колаж "Сьогодні"

Понад 134 тисячі одиниць ліків Фонд Ріната Ахметова в суботу, 12 березня, передав державній лікарні міста Харкова.

Про це повідомляє "Сегодня".

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Усього з початку війни державні лікарні різних областей України вже отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 430 тисяч одиниць найнеобхідніших ліків. У першу чергу йдеться про антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні препарати та інші найнеобхідніші медикаменти. Її перелік було визначено у координації з Міністерством охорони здоров'я України.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн людей, з них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.

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Нагадаємо, Фонд Ріната Ахметова у Запоріжжі розпочав формування 100 тисяч продуктових наборів для мешканців Східної України. А у Краматорськ прибутки ліки та медичні засоби першої необхідності для лікарень Донецька область. Це 20 тисяч одиниць із антисептиками, антибіотиками, засобами для обробки ран та іншими медичними засобами. Їх із Дніпра доставив Фонд Ріната Ахметова. Список потрібного визначили спільно із Міністерством охорони здоров'я України.

На потреби українців Фондом Ріната Ахметова передано 200 000 одиниць медикаментів.