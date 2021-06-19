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Понад 67 тисяч жителів України вакцинували проти COVID-19 за добу

19 червня 2021 9:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всього в країні отримали вже дві дози понад 355 тисяч осіб

Вакцинація від COVID-19 в Україні. Фото: hromadske

Вакцинація від COVID-19 в Україні. Фото: hromadske

За останню добу в Україні зробили щеплення проти коронавірусу 67 101 особа. Одну дозу отримали 48 656 осіб, а повністю імунізовані -18 445 осіб.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

"Станом на 18 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 712 098 осіб", – пишуть у повідомленні.

Протягом доби працювали:

  • 566 мобільних бригад,
  • 920 пунктів щеплення.
Статистика по вакцинації – дані МОЗ

Зазначимо, з початку щеплювальної кампанії зробили щеплення 1 млн 700 тис. 711 осіб, з них отримали одну дозу – 1 млн 700 тис. 709 осіб, а повністю імунізовані і отримали дві дози – 355 тис. 790 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 млн 56 тис. 499 щеплень.

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Раніше повідомлялося, що в Україні наприкінці тижня впала захворюваність на COVID-19.

Дивіться більше цікавих новин у випуску за 18 червня:

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