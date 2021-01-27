Русский
$ 28,15
34,19
  1. Новини України

Брифінг голови МОЗ Максима Степанова: онлайн-трансляція

27 січня, 09:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За останню добу в Україні видужалих майже в чотири рази більше, ніж нових хворих

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.

Реклама

Як стало відомо, станом на ранок 27 січня в Україні підтвердили 3776 нових випадків зараження коронавірусом (1 200 883 з початку епідемії). За вівторок померли 145 українців (22 202 з початку епідемії), а одужали 14 250 осіб (980 085 з початку епідемії).

В тренді
"Представниця російської цивілізації" з Драгоманова звинуватила Україну в фашизмі через закон про мову

Відзначимо, що за минулий тиждень виявлено 31 130 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1059 українців, одужали 81 554 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 січня в Україні госпіталізували 11 768 осіб. Читайте детальніше про ситуацію з епідемією за тиждень.

А тим часом в Україні закінчився локдаун. Тепер повернулися обмеження "помаранчевої зони", відкриваються кафе і магазини. Як будемо жити з 25 січня.

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

епідемія коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)Політика
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народження
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народженняПолітика
Принизила мову і країну: студентка Університету Драгоманова вирішила кинути навчання через викладачку-сепаратистку
Принизила мову і країну: студентка Університету Драгоманова вирішила кинути навчання через викладачку-сепаратисткуУкраїна
В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігу
В Україну повертаються похолодання і негода: де чекати дощів і снігуУкраїна
Локдаун скінчився – долар впав: що буде з курсом найближчими днями
Локдаун скінчився – долар впав: що буде з курсом найближчими днямиФінанси
У Полтаві магазин відмовився продати хліб покупцю через
У Полтаві магазин відмовився продати хліб покупцю через "не таку" маскуУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти