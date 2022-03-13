Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Британія має намір зробити безвіз для біженців з України

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 березня, 09:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Британська влада вживає заходів, щоб розмістити біженців
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Велика Британія платитиме людям за те, щоб вони надавали притулок біженцям із України. Крім того, британська влада має намір скасувати візи для українців.

Як повідомляє Reuters, нова схема під назвою "Будинки для України" дозволить українським біженцям приїжджати до Великої Британії, навіть якщо в них немає родинних зв'язків у країні. Британцям платитимуть по 350 фунтів (456 доларів. – Ред.) на місяць, якщо вони зможуть надати біженцям вільну кімнату або квартиру протягом щонайменше шести місяців.

Реклама

Представники провідних британських партій розкритикували уряд, який наполягає на тому, щоб українці отримували візи до прибуття до Великої Британії. Вони заявили, що це ставить бюрократію вище за добробут тих, хто рятується від війни. Законодавці мають намір скасувати візи для українських біженців.

Уряд своєю чергою заявив, що відповідно до нової схеми представники громадськості, благодійних організацій, підприємств та громадських груп до кінця наступного тижня матимуть можливість пропонувати своє вільне житло через спеціальний сайт.

"Велика Британія підтримує Україну в темну годину, і британська громадськість розуміє необхідність якнайшвидше доставити в безпечне місце якнайбільше людей", – йдеться у заяві міністра житлового будівництва Майкла Гоува.

Агентство ООН у справах біженців раніше заявило, що кількість біженців з України може перевищити 4 мільйони, що вдвічі перевищує поточні оцінки – 2 мільйони осіб.

Реклама

Польща допоможе українським біженцям

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців.

  • Громадяни України зможуть перебувати у Польщі на законних підставах протягом 18 місяців. Термін може бути продовжено ще на 18 місяців.
  • Поляки, які приймають сім'ї з України, отримуватимуть підтримку – 40 злотих на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих на місяць. Гроші підуть людям, які прийняли біженців через органи місцевого самоврядування.
  • Уряд також створить резерв спеціального призначення для підтримки органів місцевого самоврядування. Він призначений для фінансування додаткових завдань місцевих органів влади щодо прийому біженців з України.
  • Зміни в законі дозволять українцям користуватися державними послугами, особливо польською охороною здоров'я, та віддавати дітей до польських шкіл.
  • Доступ до роботи в Польщі також означає юридичний доступ до сімейних пільг.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 17-й. Загроза вибуху на ЧАЕС, величезні втрати окупантів та нові санкції – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Українець Владислав - 22-річний командир взводу мотопіхотного батальйону “Полісся”. Боєць зумів ефективно прикрити відхід побратимів при наступі ворога, врятувавши сотні життів. Про загибель Українця повідомили під час прориву на Антонівському мосту Херсонської області. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Капітан Силівакін Ростислав - командир механізованого батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”. За успішні бої з переважаючими силами противника, звільнення українських міст і сел Сумщини нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти