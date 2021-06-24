Буде гриміти і смажити до +35: чого чекати від погоди в п'ятницю (карта)

Незважаючи на те, що на вулиці вдень буде пекельна спека, у певних областях будуть грози і дощі

В Україні в п'ятницю, 25 червня, буде жарко, на заході та півдні країни очікуються грози з невеликим дощем.

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Про це повідомили на сайті "Укргідрометцентру".

Згідно з прогнозом синоптиків, завтра практично у всіх областях температура повітря буде вище 30 градусів. 26-29 градусів прогнозують лише в Одеській області та Криму.

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Опади і гроза будуть у всіх західних областях, а також в Одеській, Миколаївській областях та Криму. В інших регіонах – хмарно з проясненнями.

У Києві в цей день також буде сухо, температура вдень підніметься до 34 градусів.

Нагадаємо, перед вихідними зливи атакували Одесу. Машини тонули посеред дороги, а люди вбрід добиралися додому.

Ми також писали, що синоптики прогнозують пекельну спеку протягом всього найближчого тижня – місцями температура досягне 34 градусів, але Буковину і південь продовжить заливати і далі.