Ціна на газ, небезпечні товари і НП у київському метро – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Українців лякають неякісні товари на прилавках супермаркетів, а також зростання цін на газ у Європі

Ціну на газ і зупинку поїздів в метро Києва обговорюватимуть ще не один день / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найбільш обговорювані новини вівторка, 14 вересня.

Ціна на газ у Європі досягла максимуму

Ціна газу на європейському ринку перевищила 800 доларів за тисячу кубометрів, побивши черговий рекорд.

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Як кажуть експерти, причинами зростання стали: погані погодні умови, стабільні скорочення поставок зрідженого газу з 2020 року і зниження запасів у газових сховищах нижче рівня 2019-2020 років.

Ще минулого тижня вартість газу на ф'ючерсному ринку Європи перевищила рекордні 700 доларів за тисячу кубометрів. А в серпні ціна на газ для Європи встановила рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018-го.

Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.

У магазинах виявили понад 70 тис. небезпечних товарів

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В Україні з початку року виявили понад 72 тис. неякісних і небезпечних товарів. Найчастіше нормам не відповідало радіоустаткування, електричне та електронне обладнання, іграшки та взуття.

Що перевіряли фахівці:

електричне та електронне обладнання;

радіоустаткування;

кбельна продукція;

іграшки;

миючі засоби;

взуття тощо.

Щодо продукції, яка не відповідає нормам, було прийнято 4339 обмежувальних (корегувальних) заходів (у 2020 році – 2595). Сума штрафних санкцій становила понад 22 млн грн (за аналогічний період 2020 року – 8,5 млн).

Чоловік зупинив рух поїздів у київському метро

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У Києві на станції метро "Контрактова площа" чоловік паралізував рух поїздів на синій гілці. За словами очевидців, вчора пізно ввечері молодик в неадекватному стані бігав по рейках.

Він ніяк не реагував на слова поліцейського вибратися на поверхню. Інцидент тривав кілька хвилин.

Благо машиніста поїзда, що прибував на станцію, попередили про неадеквата на рейках.

Дивовижний епізод на матчі з крикету

Щеня кокер-спанієля на прізвисько Даззл вибігло на поле і перехопило м'яч під час гри.

Гравці змогли забрати м'яч тільки після погоні за собакою.

Однак очко Даззлу так і не зарахували.

Прогноз погоди на 15 вересня

Погода в Україні у середу, 15 вересня, буде сонячною і теплою.