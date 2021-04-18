Частину України заллє дощами – прогноз погоди на 18 квітня (карта)

Найтепліше буде на півдні країни

В Україні сьогодні, 18 квітня, у всіх областях буде хмарно, а на заході, півночі і в центрі країни очікуються опади у вигляді дощу.

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Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

На сході країни температура повітря складе від 11 до 15 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 13 градусів з позначкою плюс.

В західних областях температура повітря встановиться на рівні від 12 до 14 градусів вище нуля. Дощ очікується в Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Житомирі, Сумах та Києві.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 12 до 15 градусів тепла.

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Нагадаємо, раніше кліматологи і народний синоптик розповіли сайту "Сьогодні", якою буде погода цієї весни.

Також ми дізналися, що через зміни клімату в Україні на країну 2021 року чекають як аномально високі температури, так і суворі морози.

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