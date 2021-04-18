Часть Украины зальет дождями – прогноз погоды на 18 апреля (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 18 апреля, во всех областях будет пасмурно, а на западе, севере и в центре страны ожидаются осадки в виде дождя.

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Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

На востоке страны температура воздуха составит от 11 до 15 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 12 до 14 градусов выше нуля. Дождь ожидается в Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Житомире, Сумах и Киеве.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 12 до 15 градусов тепла.

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Напомним, ранее климатологи и народный синоптик рассказали сайту "Сегодня", какой будет погода этой весной.

Также мы узнали, что из-за перемен климата в Украине страну в 2021 году ждут как аномально высокие температуры, так и суровые морозы.

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