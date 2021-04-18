Українська
$ 27,96
33,46
  1. Последние новости Украины

Часть Украины зальет дождями – прогноз погоды на 18 апреля (карта)

18 апреля, 07:31

Виталий Семченко Виталий Семченко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 18 апреля, во всех областях будет пасмурно, а на западе, севере и в центре страны ожидаются осадки в виде дождя.

Реклама

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

На востоке страны температура воздуха составит от 11 до 15 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от 10 до 13 градусов с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 12 до 14 градусов выше нуля. Дождь ожидается в Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске, Житомире, Сумах и Киеве.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 12 до 15 градусов тепла.

В тренде
Часть Украины зальет дождями – прогноз погоды на 18 апреля (карта)
Реклама

Напомним, ранее климатологи и народный синоптик рассказали сайту "Сегодня", какой будет погода этой весной.

Также мы узнали, что из-за перемен климата в Украине страну в 2021 году ждут как аномально высокие температуры, так и суровые морозы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода дождь прогноз прогноз погоды гидрометцентр
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Смарт-квартира в Киеве – за сколько можно купить самое дешевое жилье и какие тут есть опасности
Смарт-квартира в Киеве – за сколько можно купить самое дешевое жилье и какие тут есть опасностиЭкономика
Заморозки в середине апреля: синоптик шокировала Украину прогнозом
Заморозки в середине апреля: синоптик шокировала Украину прогнозомУкраина
Погода наладится, но повезет не всем: синоптики дали прогноз на выходные
Погода наладится, но повезет не всем: синоптики дали прогноз на выходныеУкраина
"Кажется, я знаю, чего он хочет": Зеленский предрек Путину поражение на ДонбассеВласть
Задержанный в Петербурге украинский консул уже в безопасности
Задержанный в Петербурге украинский консул уже в безопасностиУкраина
ПриватБанк скоро выставят на продажу – НБУ
ПриватБанк скоро выставят на продажу – НБУФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять