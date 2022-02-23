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Чим призов резервістів відрізняється від мобілізації? Розповідаємо

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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23 лютого, 17:14
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В Україні на законодавчому рівні є можливість призову резервістів без оголошення загальної мобілізації
В Україні оголосили призов резервістів.
В Україні оголосили призов резервістів. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 23 лютого на фоні загрози війни з Росією розпочався призов резервістів. Натомість в країні поки не оголошують загальну мобілізацію.

Кого призвуть захищати Україну на цьому етапі – в матеріалі новин "Сьогодні".

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Військовий комісар Київського міського ТЦК та СП Юрій Максимов пояснив, хто саме підпаде під призов.

"Мова зараз іде про всіх тих військовозобов'язаних, які або були призвані, або поступили на військову службу, починаючи з 18 березня 2014 року і закінчуючи останніми днями. Всі ці військовозобов'язані або резервісти, які підписали контракт на проходження служби у військовому резерві в ЗСУ, або ті, які відслужили і є резервістами в оперативному резерві", – сказав він.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, планується призвати близько 36 тисяч резервістів.

Хто такі резервісти

Резервісти – особи, які в добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

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Наразі існує два шляхи проходження служби у військовому резерві:

  • за контрактом, тобто добровільно (в мирний час та в особливий період);
  • в обов’язковому порядку – служба у військовому оперативному резерві (на особливий період).

З прийняттям Закону №1357 з’явилася законодавчо унормована можливість призову для резервістів без оголошення загальної мобілізації.

Що буде в разі загальної мобілізації

Мобілізація – це комплекс заходів, в ході яких національну економіку переводять на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройні Сили України – на організацію і штати воєнного часу.

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З оголошенням мобілізації в державі настає особливий період – період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Особливий період охоплює час мобілізації (45 діб), воєнний час (час від закінчення мобілізації до припинення конфлікту) та частково відбудовний період після закінчення воєнних дій (час від припинення конфлікту до оголошення демобілізації).

Після оголошення мобілізації в державі відбувається призов військовозобов'язаних до Збройних Сил України на військову службу в особливий період.

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