Вшанування донецьких кіборгів та сертифікація "Північного потоку — 2" — головні новини за ніч

В Україні запровадили День вшанування захисників Донецького аеропорту, а також наша країна братиме участь у сертифікації "Північного потоку — 2"

Щорічне вшанування кіборгів Донецького аеропорту, а також сертифікація "Північного потоку — 2" за участі України/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

В Україні запровадили День пам'яті захисників Донецького аеропорту

В Україні щороку 20 січня вшановуватимуть захисників Донецького аеропорту. Відповідний указ було підписано у Міністерстві оборони.

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Захисників Донецького аеропорту вшановуватимуть 20 січня/Колаж: "Сьогодні"

Закрив собою. У Миколаївській області військовий врятував побратима від вибуху гранати

На Миколаївщині під час військових навчань ледь не сталася трагедія. 25-річний військовослужбовець закрив собою побратима від вибуху гранати та врятував йому життя.

Старший лейтенант Богдан Федосенко врятував життя підлеглому/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

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Україну запросять в процес сертифікації "Північного потоку — 2"

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україну буде запрошено для сертифікації російського газопроводу "Північний потік — 2". Це станеться, коли Єврокомісія розглядатиме питання сертифікації газопроводу.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, рішення про залучення України вже ухвалено/Колаж: "Сьогодні"

Росія заплатить високу ціну за агресію щодо України — Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія заплатить високу ціну за агресію щодо України, навіть якщо вона не супроводжуватиметься відкритими військовими діями.

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