Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ⚡ Обстреляли офис Гордона 😷 Новая вспышка COVID-19 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Чествование донецких киборгов и сертификация "Северного потока — 2" — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине ввели День памяти защитников Донецкого аэропорта, а также наша страна будет участвовать в сертификации "Северного потока — 2"
Ежегодное чествование киборгов Донецкого аэропорта, а также сертификация "Северного потока — 2" с участием Украины/Коллаж: "Сегодня"
Ежегодное чествование киборгов Донецкого аэропорта, а также сертификация "Северного потока — 2" с участием Украины/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Украине ввели День памяти защитников Донецкого аэропорта

В Украине ежегодно 20 января будут чествовать защитников Донецкого аэропорта. Соответствующий указ был подписан в Министерстве обороны.

Реклама

Защитников Донецкого аэропорта будут чествовать 20 января/Коллаж: "Сегодня"
Защитников Донецкого аэропорта будут чествовать 20 января/Коллаж: "Сегодня"

Закрыл собой. В Николаевской области военный спас побратима от взрыва гранаты

В Николаевской области во время военных учений едва не произошла трагедия. 25-летний военнослужащий закрыл собой побратима от взрыва гранаты и спас ему жизнь.

Старший лейтенант Богдан Федосенко спас жизнь подчиненному/Коллаж: "Сегодня"
Старший лейтенант Богдан Федосенко спас жизнь подчиненному/Коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Украину пригласят в процесс сертификации "Северного потока — 2"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина будет приглашена для сертификации российского газопровода "Северный поток — 2". Это произойдет, когда Еврокомиссия будет рассматривать вопросы сертификации газопровода.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, решение о привлечении Украины уже принято/Коллаж: "Сегодня"
По словам министра энергетики Германа Галущенко, решение о привлечении Украины уже принято/Коллаж: "Сегодня"

Россия заплатит высокую цену за агрессию в отношении Украины — Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия заплатит высокую цену за агрессию в отношении Украины даже если она не будет сопровождаться открытыми военными действиями.

Реклама

Байден сделал предупреждение Путину/Коллаж: "Сегодня"
Байден сделал предупреждение Путину/Коллаж: "Сегодня"

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве уборщица и повар подрались в школьной столовой из-за котлет Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Готовятся к войне? В киевских магазинах стремительно раскупили гречку и сахар — обновлено Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
20 января. Джеймс Дьюар. Шотландский ученый, который 129 лет назад создал прообраз термоса - колбу с двумя стенками и вакуумом между ними (для хранения сжиженных газов)…
На встречу с героем!
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

72 348

заболело за неделю в Украине

+92%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять