Чествование донецких киборгов и сертификация "Северного потока — 2" — главные новости за ночь

В Украине ввели День памяти защитников Донецкого аэропорта, а также наша страна будет участвовать в сертификации "Северного потока — 2"

Ежегодное чествование киборгов Донецкого аэропорта, а также сертификация "Северного потока — 2" с участием Украины/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Украине ввели День памяти защитников Донецкого аэропорта

В Украине ежегодно 20 января будут чествовать защитников Донецкого аэропорта. Соответствующий указ был подписан в Министерстве обороны.

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Защитников Донецкого аэропорта будут чествовать 20 января/Коллаж: "Сегодня"

Закрыл собой. В Николаевской области военный спас побратима от взрыва гранаты

В Николаевской области во время военных учений едва не произошла трагедия. 25-летний военнослужащий закрыл собой побратима от взрыва гранаты и спас ему жизнь.

Старший лейтенант Богдан Федосенко спас жизнь подчиненному/Коллаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

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Украину пригласят в процесс сертификации "Северного потока — 2"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина будет приглашена для сертификации российского газопровода "Северный поток — 2". Это произойдет, когда Еврокомиссия будет рассматривать вопросы сертификации газопровода.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, решение о привлечении Украины уже принято/Коллаж: "Сегодня"

Россия заплатит высокую цену за агрессию в отношении Украины — Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россия заплатит высокую цену за агрессию в отношении Украины даже если она не будет сопровождаться открытыми военными действиями.

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