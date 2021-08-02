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Чотири області України не відповідають "зеленій зоні"

2 серпня 2021 15:36

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У Міністерстві охорони здоров'я України оновили дані епідемічних показників в регіонах

Дівчина в масці. Фото: REUTERS Henry Nicholls

Дівчина в масці. Фото: REUTERS Henry Nicholls

Всі регіони України на сьогодні, 2 серпня, перебувають в "зеленій зоні" карантину. Однак у Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях один з епідеміологічних показників не в межах норми.

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Про це свідчать дані МОЗ.

Так, в Закарпатській області третій день показник динаміки госпіталізацій перевищує норму: вчора він становив 87,5%, а раніше становив 82,1-93,9%.

А в Рівненській області цей показник становить 61,5%, хоча днем раніше був в межах 5,3%.

Тернопільська область теж демонструє високий показник динаміки госпіталізацій. В цьому регіоні він становить 90,9%.

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Також у Черкаській області зазначений показник не відповідає "зеленій зоні" карантину, там динаміка госпіталізацій становить 60,0%.

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Ризик госпіталізацій при дельта-варіанті вище, ніж у британського штаму. Фото: колаж Reuters/Pixabay

Дані МОЗ. Фото: moz.gov.ua

Дані МОЗ. Фото: moz.gov.ua

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Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим або підозрою на COVID-19 повинна становити не більше 50%.

Раніше ми повідомляли, що вакциновані від коронавірусу українці можуть отримати деякі послаблення карантинних заходів. Однак це питання тільки розглядається в Міністерстві охорони здоров'я України.

Також нагадаємо, в Україні обговорюється варіант запуску внутрішнього ковідного сертифіката в додатку "Дія ".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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