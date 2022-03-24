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Чиновника "Енергоатому" затримали за співпрацю з окупантами

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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24 березня, 16:40
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Олега Бояринцева затримали на блокпосту
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На Рівненщині СБУ затримала директора з персоналу НАЕК "Енергоатом" Олега Бояринцева за підозрою у державній зраді. Про це повідомила представниця Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна.

Бояринцев був затриманий на кордоні Львівської та Рівненської області на блокпосту.

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Кошарна розповіла, яку роль Бояринцев відіграв у співпраці з російськими окупантами. З 2020 року він займався кадровими питаннями в державній компанії "Енергоатом" і працював помічником народного депутата Андрія Деркача, який потрапив під санкції.

"Не всіх директорів АЕС, на щастя, йому вдалося замінити, і не всіх заступників директорів з фіззахисту. Але Мурашова на ЗАЕС він пропихав на посаду, а його заступник зустрічав окупантів 4 березня словами: вітаю вас на російській атомній станції. Сподіваюся, що над Бояринцевим суд буде швидким і за законами воєнного часу", – повідомила Ольга Кошарна.

Що відомо про Олега Бояринцева

Бояринцев родом із Сумської області, за спеціальністю — технік-механік гідромеліоративних робіт та педагог. 2003 року закінчив Українську академію державного управління при президенті України, де отримав диплом магістра державного управління.

На початку 2000-х працював у Глухівській міській раді. З 2006 до 2008 року був керівником патронатної служби президента ДП НАЕК "Енергоатом". 2008-го став помічником народного депутата Андрія Деркача і працював з ним впродовж чотирьох скликань — з IV до VIII.

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З весни 2020 року Бояринцев займався розстановкою кадрів в "Енергоатомі", зокрема директорів АЕС.

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