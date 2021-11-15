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СЬОГОДНІ Новини України

Надзвичайний стан в Україні та зміни у графіку поїздів — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
15 листопада, 06:00
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В Україні можуть запровадити надзвичайний стан, а "Укразалізниця" попередила про можливу затримку деяких поїздів
В Україні можуть запровадити надзвичайний стан у разі загостренні ситуації на кордоні з Білоруссю, а деякі потяги "Укрзалізниці", можуть не вчасно прибувати на окремі станції/Колаж: Сьогодні
В Україні можуть запровадити надзвичайний стан у разі загостренні ситуації на кордоні з Білоруссю, а деякі потяги "Укрзалізниці", можуть не вчасно прибувати на окремі станції/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Ледве тримався на ногах: у Харкові п'яний водій Mitsubishi влаштував страшну ДТП

У Харкові знову сталася жахлива ДТП. Винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння. Автомобіль Mitsubishi Outlander влетів на швидкості в інший автомобіль і перекинувся. Водій, який спровокував дорожньо-транспортну пригоду, вижив.

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Водій, який спричинив ДТП, був у стані сильного алкогольного сп'яніння/Колаж: Сьогодні
Водій, який спричинив ДТП, був у стані сильного алкогольного сп'яніння/Колаж: Сьогодні

В Україні можуть запровадити надзвичайний стан: що відбувається

У прикордонних областях України можуть запровадити надзвичайний стан у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. До охорони кордону військових зі сходу та півдня країни залучати не планують.

Надзвичайний стан можуть запровадити в деяких областях України/Колаж: Сьогодні
Надзвичайний стан можуть запровадити в деяких областях України/Колаж: Сьогодні

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"Укрзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів: яких станцій це стосується

В "Укрзалізниці" попередили пасажирів про можливі затримки поїздів через реконструкцію колії на ділянці Миронівка — Ім. Т. Шевченка. Орієнтовний час затримки від 5 хвилин до 1,5 години.

Затримка можлива на декількох станціях/Колаж: Сьогодні
Затримка можлива на декількох станціях/Колаж: Сьогодні

Україна отримала від США нову партію оборонної допомоги

До України надійшла четверта партія оборонної допомоги зі Сполучених Штатів Америки. На цей раз країна отримала близько 80 тонн боєприпасів. Їх доставили літаком 14 листопада.

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США надали Україні чергову допомогу/Колаж: Сьогодні
США надали Україні чергову допомогу/Колаж: Сьогодні

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