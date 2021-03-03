Що потрібно для перемоги над COVID-19 в Україні? Інфекціоніст назвав умову

Вакцинація в Україні поки йде повільними темпами. Але для того, щоб у країні виробився колективний імунітет до коронавірусу і щоб перемогти епідемію, необхідно зробити щеплення мінімум 13 мільйонам українців.

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Про це розповів Апострофу колишній директор Центру громадського здоров'я, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

За його словами, що більше українців матиме імунітет до коронавірусу, набутий після хвороби або вакцинації, то швидше ми подолаємо епідемію.

"Для формування колективного імунітету досить, щоб його мали десь 53-57% населення, це розраховується за відповідною формулою. Офіційно в Україні перехворіло близько 1,5 млн, але ми розуміємо, що ця цифра в три рази більше – близько 5 млн. Населення у нас становить 37 млн. Щоб отримати хоча б 50% людей з імунітетом, ми повинні вакцинувати не менше ніж 13 млн людей", – говорить Курпіта.

Як повідомляли новини "Сьогодні", МОЗ обіцяє вакцинувати по 5 млн осіб на місяць до літа. При цьому зараз планується вийти на рівень 10 тис. щеплень на день. Також зазначається, що Україна до 6 березня отримає китайську вакцину компанії Sinovac.

Відео: Сьогодні

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