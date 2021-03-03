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Що потрібно для перемоги над COVID-19 в Україні? Інфекціоніст назвав умову

3 березня, 09:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Курпіта розповів, скільки потрібно вакцинувати українців

Вакцинація в Україні поки йде повільними темпами. Але для того, щоб у країні виробився колективний імунітет до коронавірусу і щоб перемогти епідемію, необхідно зробити щеплення мінімум 13 мільйонам українців.

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Про це розповів Апострофу колишній директор Центру громадського здоров'я, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.

За його словами, що більше українців матиме імунітет до коронавірусу, набутий після хвороби або вакцинації, то швидше ми подолаємо епідемію.

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"Для формування колективного імунітету досить, щоб його мали десь 53-57% населення, це розраховується за відповідною формулою. Офіційно в Україні перехворіло близько 1,5 млн, але ми розуміємо, що ця цифра в три рази більше – близько 5 млн. Населення у нас становить 37 млн. Щоб отримати хоча б 50% людей з імунітетом, ми повинні вакцинувати не менше ніж 13 млн людей", – говорить Курпіта.

Як повідомляли новини "Сьогодні", МОЗ обіцяє вакцинувати по 5 млн осіб на місяць до літа. При цьому зараз планується вийти на рівень 10 тис. щеплень на день. Також зазначається, що Україна до 6 березня отримає китайську вакцину компанії Sinovac.

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація коронавірус Курпіта COVID-19
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