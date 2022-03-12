Щоб не дезертував: російські військові прикували ланцюгом свого гранатометника (відео)

Окупант став на смерть

Російський гранатометник прикутий ланцюгом. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти прикували ланцюгом російського гранатометника, щоби не дезертував.

Про це повідомив політтехнолог Тарас Березовець у своєму Telegram.

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Деталі

"Сталінські методи. Окупанти прикували ланцюгом російського гранатометника, щоб не дезертував. Він замерз на смерть. Нехай побачать матері російських солдатів. Нелюди", – розповів Березовець.

Втрати окупантів від початку війни

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.03 орієнтовно склали:

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особового складу – понад 12 тис. осіб;

танків – 362 од.;

ББМ – 1205 од.;

артилерійських систем -135 од.;

РСЗВ – 62 од.;

засоби ППО – 33 од.;

літаків – 58 од.;

вертольотів – 83 од.;

автомобільної техніки – 585 од.;

кораблі/катери – 3 од.;

цистерн з ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

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