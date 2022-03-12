Чтоб не дезертировал: российские военные приковали цепью собственного гранатометчика (видео)

Российские оккупанты приковали цепью российского гранатометчика, чтобы не дезертировал.
Об этом сообщил политтехнолог Тарас Березовец в своем Telegram.
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"Сталинские методы. Оккупанты приковали цепью российского гранатомётчика, чтобы не дезертировал. Он замёрз насмерть. Пусть увидят матери российских солдат. Нелюди", – рассказал Березовец.
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Потери оккупантов с начала войны
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 тыс. человек;
- танков ‒ 362 ед.;
- ББМ ‒ 1205 ед.;
- артиллерийских систем –135 ед.;
- РСЗО ‒ 62 ед.;
- средства ПВО ‒ 33 ед.;
- самолетов – 58 ед.;
- вертолетов – 83 ед.;
- автомобильной техники ‒ 585 ед.;
- корабли/катера ‒ 3 ед.;
- цистерн с ППМ ‒ 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.