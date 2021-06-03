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Циклон ще зіпсує погоду в Україні: де в п'ятницю будуть лити дощі

3 червня, 13:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Синоптик розповіла, які області атмосферні фронти циклону будуть поливати дощами

Дощів в Україні стане менше – у п'ятницю грози в основному очікуються на півдні і сході. У той же час трохи підвищиться температура повітря, але спеки не буде.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

У п'ятницю циклон продовжить псувати погоду над Приазов'ям. Його атмосферні фронти знову будуть поливати дощами схід України, південь, зачеплять центральні області.

У більшості областей півночі і заходу буде сухо.

Температура повітря почне поступово підвищуватися, вдень очікується 17-22 градуси. Хіба що в Донецькій, Луганській, Запорізькій областях і в Криму буде свіжіше, 14-19 градусів.

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Знову буде поривчастий вітер.

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У Києві завтра чекаємо до +20 і без опадів.

Відзначимо, що в найближчі дні циклон буде "топтатися" на одному місці - дощі очікуються кожен день на сході і півдні.

А тим часом першого дня літа Карпати замело снігом.

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