Обережно – грози! Прогноз погоди на 3 червня (карта)

Якщо схід і південь продовжать мокнути, то на заході і переважно в центрі як і раніше сухо і навіть місцями сонячно

У четвер, 3 червня, в Україну повернуться грози, заливатиме південні і східні області. Водночас температура в середньому буде на пару градусів вищою.

Реклама

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якщо схід і південь продовжать мокнути, то на заході і переважно в центрі як і раніше сухо і навіть місцями сонячно, температура – від 17 до 20 градусів. Підмочить в центральній Україні тільки Кропивницький – там обіцяють грозу.

На півночі синоптики прогнозують від 17 до 19 градусів і мінливу хмарність, погода як і раніше вітряна.

На сході буде не тільки мокріше, але й прохолодніше – не більше 18 градусів, а в Дніпропетровській області взагалі обіцяють 13-15.

В тренді

Реклама

На півдні – грози і теж не спекотно – до 19 градусів, а в Миколаєві – від 14 до 16 градусів.

Нагадаємо, згідно з прогнозом на тиждень, дощів в Україні стане менше, а до вихідних вони і зовсім майже припиняться, спеки ж в найближчі кілька днів чекати не варто.

Ми також писали, що в перший день літа українські Карпати засипало снігом, а температура в горах опустилася до 1 градуса морозу.