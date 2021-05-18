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Циклон намочить всю Україну: синоптик дала "грозовий" прогноз на середу

18 травня, 13:18

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У деяких областях буде досить прохолодно, а комусь пощастить з теплом більше 20 градусів

/ Фото: Pixabay

В Україні продовжить бушувати негода і завтра. 19 травня у всіх областях очікуються дощі з грозами. Температура буде коливатися від прохолодних +14 до 23 тепла.

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Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, в середу циклонічна діяльність організовує дощі і грози у всій країні.

Вітер буде північно-західний, на Лівобережжі – південних напрямків, помірний, при грозах можливі шквали і град.

Температура повітря в більшості областей протягом дня очікується 18-23 градуси.

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На заході, а також у Житомирській і Київській областях трохи прохолодніше, 14-19 градусів.

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У Києві завтра знову дощі і грози. Вдень буде свіжо, максимально близько 18 градусів.

Нагадаємо, днями Одеса "попливла" після зливи з грозою, а машини застрягли в пробках.

Рраніше відомий народний синоптик України Леонід Горбань розповідав у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода в Україні влітку.

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