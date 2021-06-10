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Циклон послабить хватку: де в п'ятницю буде менше дощів і більше сонця

10 червня 2021 14:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Перед вихідними погода не дуже потішить – мокро буде майже всюди. Діденко уточнила прогноз на 11 червня

Дощі не припиняться і в п'ятницю. 11 червня періодично буде виходити сонце, а температура повітря буде максимум 24 градуси.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, синоптична ситуація завтра в Україні буде визначатися атмосферними фронтами. Тому у більшості областей, особливо в денні години, короткочасні дощі, грози, при грозах поривчастий вітер.

А ось більше сонця, ніж дощів, очікується у Київській, Чернігівській і багатьох районах південних областей.

Температура повітря залишається в теперішніх межах, 20-24 градуси.

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У Києві існує ймовірність дощу, а температура очікується в межах 21-24 градусів.

Діденко додала, що в суботу в столиці дощу не буде, а ось в неділю знову чекаємо мокру погоду і стане трохи свіжіше.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.

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