Циклон "Волкер" несе до України снігопади і крижані дощі

Особливо здивує температура – у деяких областях під 10 градусів морозу, а подекуди буде до +14

На Україну насувається новий сніжний шторм, який принесе нам циклон Volker. У четвер знову сипатиме сніг, місцями дощі, а температура коливатиметься від -9 до +14.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Завтра цей циклон ускладнить погоду в більшості областей України – буде сніг, мокрий сніг, крижаний дощ і дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, поривчастий вітер (карта).

У Донецькій області, Запоріжжі, у Криму і в більшості районів Херсонської області – без істотних опадів.

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11 лютого в Україні очікується протягом дня від 4 градусів морозу до 3 тепла, на півночі і північному заході подекуди до 4-7 морозу.

У південній частині 5-10 градусів тепла, у Криму – до +14.

У Києві завтра сніг і мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Вночі 7-9 градусів морозу, вдень – 2-4 морозу.

Діденко додала, що 12 лютого циклон ще буде в Україні, а з 13-го прийдуть сильні морози.

А тим часом Україну вже третій день замітає снігом. Через снігопади замело дороги між населеними пунктами, міста потерпають від "сніжних" заторів, і снігоприбиральна техніка не справляється. Всі подробиці снігового апокаліпсису в Україні з фото і відео.

Відео: Сьогодні

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